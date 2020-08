Die Kletterrose ist schon etwas verblüht. Doch auch wenn sie die Tage voller Saft und Farbenpracht hinter sich hat: Sie strahlt immer noch Würde, Majestät und Lebenswille aus. Auch eine Rose, die verblüht, darf hier noch sein. Diese Rose steht im Demenzgarten in der Zelglestraße 8. Wenn man an ihm vorüber geht, fällt das kleine Gärtlein kaum auf. Erst wenn man es betritt, bemerkt man all die Blumen, Düften und Farben. Doch der Garten sieht nicht nur hübsch aus, sondern hat auch einen ganz praktischen Nutzen: Es soll bei Menschen mit Demenz, deren Gedächtnis und Denkvermögen nachlässt, eine Erinnerung wecken.

Diese Rose im Demenzgarten in der Zelglestraße hat ihre schönsten Tage hinter sich. Aber sie gehört doch noch dazu und hat ihren Wert. Vielleicht passt sie deshalb auch so gut in den Demenzgarten. | Bild: Uli Zeller

Johannisbeeren naschen wie in der Kindheit

Die Gäste im Garten, überwiegend Frauen, betrachten Japanisches Blutgras und Roten Sonnenhut sowie eine englische Rose. Sie riechen an Flieder, Pfefferminze und Thymian. Eine Dame mit weißen Haaren blickt verstohlen um sich – und steckt sich flugs eine Johannisbeere in den Mund. Ein Herr fährt mit seinem Rollator zum Hochbeet und atmet den Duft des Lavendels ein. Es handelt sich um eine der Gruppen von den Johannitern für Menschen mit leichter Demenz. Zwei dieser Gruppen treffen sich im Sommer bei gutem Wetter hin und wieder im Demenzgarten in der Zelglestraße. So mancher Gast fühlt sich dabei vielleicht auch wie eine Rose, der der Saft fehlt. Aber die Zeit im Garten soll dem entgegenwirken und alte Erfahrungen wiederbeleben.

Wie ein Fotoalbum, das an das eigene Gärtnern früher erinnert

Denn Gärten wecken Erinnerungen. Erich Scheu ist Dienststellenleiter der Johanniter-Unfallhilfe in Singen, die den Demenzgarten 2016 eingerichtet hat. Er erläutert: „Viele Menschen, die heute von einer Demenz betroffen sind, haben früher selber gegärtnert oder in der Landwirtschaft gearbeitet.“ Sehen, Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken wirken wie ein Fotoalbum, das die Bilder an früher Erlebtes vor dem inneren Auge vorbei ziehen lässt.

Pflanzen wie Lavendel sollen den Geruchssinn der Besucher anregen und Erinnerungen an früher anregen.

Ein Garten mit besonderen Bedingungen: Wege sollten nicht plötzlich enden

Besondere Bedingungen gelten für so einen Demenzgarten. „Alle Pflanzen müssen verzehrbar und dürfen nicht giftig sein. Auch sollten die Wege nicht plötzlich enden“, so Scheu. „Markant in unserem Garten sind eine Deko-Schnecke, verschiedene Duftpflanzen und das Hochbeet.“ Der Garten wurde durch die „Aktion Mensch“ gefördert und ist frei zugänglich. „Es ist zwar ein Tor am Garten. Dennoch darf jeder hinein“, erklärt Erich Scheu. Wer vorbeikommen möchte, sollte sich am besten kurz vorher bei ihm anmelden. Einschränkungen durch das Coronavirus gebe es aber nicht.

Fragen kurbeln Gespräch an – und das Gedächtnis

Wenn sich bei schönem Wetter am Dienstag oder Donnerstag die Aktivierungsgruppe der Johanniter im Demenzgarten trifft, werden Erinnerungen an früher aufgefrischt. „Hatten Sie auch einen Garten?“, heißt es dann. Oder: „Welche Arbeiten muss man im Garten um diese Jahreszeit machen?“ Oder auch: „Hat Ihnen die Gartenarbeit Spaß gemacht? Oder war es eher eine lästige Pflicht?“ Dies kurbelt manches Gespräch an. Es weckt Erinnerungen. Und bei den Erzählungen kommt es zu manchem Aha-Erlebnis. Da gleicht so mancher dementer Besucher einer Rose. Man glaubte, ihr schon beim Verwelken zusehen zu können. Doch plötzlich blüht sie wieder ein wenig auf.

Was Johanniter bieten Der kleine Demenzgarten der Johanniter befindet sich in der Zelglestraße 8 in Singen. Während man über einen Rundweg um ein Hochbeet spaziert, sollen Erinnerungen an früher angestoßen werden. Dies soll etwa geschehen, indem Pflanzen alle Sinne anregen, also z.B. Geruch- und Tastsinn, wie Sybille Reichardt von der Firma Gartenbau Denzel erläutert. Diese Firma pflegt den Garten. Der Demenzgarten soll ein Ort zum Wohlfühlen sein und steht für jedermann offen. Um kurze Anmeldung vor Ort wird bei Betreten gebeten.

Drei Demenzgruppen gibt es von der Johanniter-Unfallhilfe, diese treffen sich bei schönem Wetter zum Teil im Demenzgarten. Geleitet werden die Gruppen von Rita Ehinger, Sabine Hierholzer, Ulla Habicht, Barbara Jordan, Alice Kühn, Elisabeth Schuler und Maria Wahl.