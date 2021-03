Die Strecke Freiburg–Singen ist für Hansjörg Laufer kein Problem. Seit seiner Kindheit kommt er durch familiäre Verbindungen regelmäßig in den Hegau, zudem schätzen er und seine Familie die Region als Feriendomizil. „Dadurch bin ich seit Jahrzehnten über das Geschehen im Hegau informiert“, sagt der Freiburger, der als Kandidat der Freien Wähler (FW) bei der Landtagswahl für den Wahlkreis Singen antritt.

Vor zehn Jahren kam er zu den FW, das Engagement der liberalen Partei für Bürgerrechte und die Einbeziehung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse hätten ihn überzeugt. Erst mit dem Ruhestand habe er den Freiraum, sich einzubringen. Zudem sei es die erste Landtagswahl, zu der die FW in Baden-Württemberg antreten.

ÖPNV, Ärzte, Digitalisierung

Durch Verwandtenbesuche und Aufenthalte auf Campingplätzen hat Hansjörg Laufer den Wahlkreis Singen/Stockach kennengelernt. Um die 18 Gemeinden und ihre Ortsteile besser zu vernetzen, müsse man den ÖPNV erweitern und ökologischer gestalten.

Auch die ärztliche Versorgung und der Anschluss ans schnelle Internet seien wichtige Themen: „Wir müssen die Digitalisierung in Schulen vorantreiben“, sagt Laufer. Er will sich für eine Politik, die Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft in einer globalen Welt schafft, einsetzen.

Für bezahlbaren Wohnraum

Eine Herzenssache sei für ihn gesundes und günstiges Bauen. Seit 50 Jahren ist Laufer Mitglied in der Genossenschaft Bauverein Breisgau, davon 30 Jahre im Aufsichtsrat und seit sechs Jahren stellvertretender Vorsitzender. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“, sagt er, und bezieht auch den ökologischen Faktor mit ein: „Man kann gesund mit Holz bauen, ohne dass es teurer werden muss.“

Ein weiteres Anliegen ist ihm der Abbau der Bürokratie für Vereine und Gewerbetreibende. Aus jahrzehntelanger Vorstandsarbeit in Freiburger Vereinen wie der Mundart- und Theatergruppe sowie dem Akkordeon- und Quartiersverein weiß er um die bürokratischen Hürden.