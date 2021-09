von Anina Kemmerling

Es ging um alles oder nichts für einen 44-jährigen Angeklagten vor dem Amtsgericht Singen: Die Verhandlung sollte nämlich auch über seinen weiteren Verbleib in Deutschland entscheiden. Der Mann war 2019 in ein illegales Geschäft mit gestohlenen Fahrrädern verwickelt. Welche Rolle er in dem Personengeflecht aus Dieben, Verkäufern und Käufern einnahm, blieb bislang allerdings ungeklärt.

Anhand der Beweisaufnahmen und Zeugenaussagen sollte vor Gericht geklärt werden, ob der 44-Jährige zwei Fahrräder im Wert von 1600 und 800 Euro selbst gestohlen oder die gestohlenen Fahrräder gekauft hat. Ersteres wäre als schwerer Diebstahl zu werten. Doch auch mit dem Kauf des Diebesguts hätte sich der Angeklagte wegen Hehlerei strafbar gemacht. Denn er selbst gab an, einen Geringbetrag von 100 Euro für beide Fahrräder, die neuwertig und sichtbar qualitativ hochwertig sind, bezahlt zu haben. Den Vorwurf, selbst am Diebstahl der Räder beteiligt gewesen zu sein, stritt er ab.

Der Angeklagte musste sein Heimatland wegen seiner Homosexualität verlassen

„Selbst wenn man absolut keine Ahnung von Fahrrädern hat, sieht man, dass die beiden Räder einen höheren Wert als jeweils 50 Euro haben. Sie können mir nicht erzählen, dass sie den Preis beim Kauf nie hinterfragt haben“, sagte die Richterin bei der Vernehmung. Wissentlich Sachgüter anzukaufen, die unter illegalen Bedingungen beschafft worden sind, ist strafbar. Vor allem, wenn diese im Anschluss an Dritte weiterverkauft werden.

Der 44-Jährige kam im Jahr 2015 nach Deutschland. Wie er vor Gericht erzählt, habe er sein Heimatland Gambia auf Grund seiner Homosexualität verlasse müssen. Gleichgeschlechtliche Paare würden dort nämlich von der Polizei verfolgt. „Wäre ich in Gambia geblieben, hätten sie mich eingesperrt oder sogar umgebracht“, schildert der Angeklagte die verheerenden Umstände seiner Flucht. Glücklicherweise, sagt er, habe er schnell ein Visum nach Deutschland erhalten. Seine Freunde und Familie sowie sein Kind musste er in dem westafrikanischen Land zurücklassen.

Eines der Räder wollte er selbst nutzen, das zweite nach Gambia zu seinem Sohn schicken

Es wäre das erste Mal, dass der Beschuldigte in Deutschland strafrechtlich auffallen würde. Seinen Angaben nach hat er selbst die Fahrräder nie gesehen – quasi blind gekauft. Das günstige Angebot habe er von einem Bekannten aus dem Asylheim erhalten und nicht weiter hinterfragt. Er sei in der Schule gewesen, als man ihm die Fahrräder am Singener Bahnhof ausliefern wollte. Dort wurden sie allerdings von der Polizei entdeckt und beschlagnahmt.

„Ich war es aus dem Asylheim gewohnt, Fahrräder geschenkt zu bekommen und wusste daher nicht, dass 100 Euro zu wenig sind. Ich kenne die Preise von Fahrrädern in Deutschland nicht“, rechtfertigte sich der Angeklagte. Eines der Räder wollte er selbst nutzen und das zweite wollte er nach Gambia zu seinem Sohn schicken.

Aussage eines Polizisten belastet den Beschuldigten

Trotz der Geschichte des Beschuldigten blieben die Richterin und die Staatsanwaltschaft skeptisch. Denn die Aussagen der gerichtlichen Vernehmung stimmten nicht mit dem Polizeiverhör aus dem Jahr 2019 überein. Damals konnte der 44-Jährige die Räder auf der Wache identifizieren, wusste, wie sie aussahen – und hätte somit auch deren Wert einschätzen können. Außerdem gab er vor zwei Jahren an, die beiden Fahrräder selbst an den Bahnhof in Singen gebracht zu haben. Der vernehmende Polizist bestärkte den Verdacht der Falschaussagen vor Gericht: „Ich denke nicht, dass es beim damaligen Verhör zu einem derartigen Missverständnis kam. Der Mann wusste um das Aussehen der Fahrräder Bescheid und somit auch, dass diese einen höheren Preis haben und illegal beschafft wurden.“

Dass der Angeklagte die beiden Räder nicht selbst gestohlen hat, sei aus der Beweisaufnahme deutlich geworden. So stellte sich letztlich nur die Frage, ob der bloße Ankauf als Hehlerei zu bestrafen ist – oder nicht. Beim Schlussplädoyer wies die Verteidigerin des Angeklagten auf die existentielle Situation ihres Mandanten hin: „Je nach Härte des Strafmaßes müsse der Mann in sein unsicheres Heimatland zurückkehren.“ Das sei besonders schade, da er sich stets um Integration bemüht habe. So besuchte er freiwillig einen Deutschkurs, sorgte sich stets um Arbeit und steht nun kurz vor dem Abschluss seiner Berufsausbildung.

Verurteilung zu einer Geldstrafe – keine Ausweisung

Angesichts der Unstimmigkeiten zwischen Polizei- und Gerichtsverhör schätzte die Amtsrichterin die Aussagen des Beschuldigten als unglaubwürdig ein. Die Zeugenvernehmung des Polizeioffiziers sei zu präzise gewesen, um ein Missverständnis vermuten zu lassen. Beim Ankauf der normalerweise hochpreisigen Fahrräder hätte der Angeklagte skeptisch werden müssen. Somit nahm er billigend in Kauf, die Räder aus einem illegalen Geschäft zu einem möglichst geringem Preis zu erwerben.

Das Strafmaß beläuft sich auf eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 15 Euro. Damit ist es zu gering, um eine Ausweisung in das Heimatland des 44-Jährigen zu rechtfertigen.