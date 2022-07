von Elmar Veeser

Zu seiner 125-Jahr-Feier ließ es der Musikverein Harmonie Beuren an der Aach mit einem viertägigen Blasmusikfest richtig krachen. Die Bandbreite reichte von fettem Brass-Sound, der das Festzelt zum Beben brachte, bis zur locker-heiteren böhmisch-mährischen Blasmusik.

Viele Helfer packen mit an

Der großen Feier gingen anderthalb Jahre Vorbereitungszeit voraus. Doch die Arbeit habe sich letztendlich gelohnt, wie der MV-Vorsitzende Timo Roth konstatiert. Überhaupt sei der Zusammenhalt im Verein groß und jeder packe mit an, wie er sagt. Zum Beispiel sei mit Hilfe von 30 Helfern aus dem Verein das Zelt mit einem Fassungsvermögen von 1500 Gästen innerhalb eines Tages aufgestellt worden.

Lange Geschichte Der Musikverein Beuren an der Aach kann den 11. Juni 1897 als Gründungsdatum benennen. Damals habe, heißt es in der Chronik, der einstige Vorsitzende des Gesangsvereins, Hermann Auer, seine Mitglieder gefragt, ob sie als aktive Musiker einem zu gründenden Musikverein beitreten möchten. Finanziert wurden die ersten Instrumente, die direkt ab Fabrik bestellt wurden, durch eine Anleihe der Mitglieder über 650 Mark. Eingelernt wurden die Musiker dann von K. J. Rothenburger, dem damaligen Dirigenten der Aacher Stadtmusik.

Am Freitag, also dem Eröffnungstag, legten die Vereinsverantwortlichen wenig Wert auf große Reden, sondern auf fetten Brass-Sound. Aus den Bussen, die am Abend vorfuhren, ergossen sich die schon vor Beginn gut gelaunten jungen Leute, die sowohl als Jungs und Mädels standesgemäß in karierten Hemden und Lederhosen oder viele Damen in Dirndln das große Festzelt nach und nach füllten. Nicht von ungefähr bezeichneten die Verantwortlichen den ersten Abend als Festival, denn mit den Yetis aus Stockach, den Obacht Aufgebrasst, der Froschenkapelle aus Radolfzell und der Brasserie aus Ravensburg war Party angesagt.

Der MV-Vorsitzende Timo Roth beim Fassanstich zum 125-jährigen Vereinsjubiläum.

Beim vorangegangenen Bieranstich, musikalisch untermalt von den Schallberg Musikanten, ging es noch beschaulicher zu. Dem Vorsitzenden des Beurener Musikvereins Harmonie, Timo Roth, war es vorbehalten, das 50-Liter-Fass anzustechen. Die Vereinskollegen machten ihm Mut und feuerten ihn an, denn schließlich sei dies sein erster Bieranstich, wie der Vorsitzende im Vorfeld zugegeben hatte. Unter der Assistenz des Dirigenten Ralf Futterknecht ging es auch einigermaßen gut, obwohl einige Liter des leckeren Gebräus nicht den Weg ins Glas fanden.

Musikalische Unterhaltung war garantiert

Am Samstag gab es dann traditionelle Klänge mit dem aus Tschechien angereisten Vlado Kumpan, der zusammen mit seinen Musikanten böhmisch-mährische Blasmusik anstimmte. Am Sonntag unterhielt der bekannte Tenorhornspieler Berthold Schick und seine Allgäu6 das Publikum. Am Montag klang mit dem traditionellen Handwerkerhock die vier Tage dauernde Jubiläumsfeier aus.

Bereits im Vorfeld des Jubiläums hatten Ortschaftsrat und Vereine in Beuren an der Aach den MV-Vorstand zur Feierstunde eingeladen und einen Gutschein für einen Konzertabend mit dem Musikverein Steißlingen und dem Reservistenmusikzug 28 Ulm, überreicht. Mit dieser Geste dankten alle Beurener Vereine und der Ortschaftsrat für die vielen musikalischen Auftritte und feierlichen Umrahmungen durch den Musikverein, so Ortsvorsteher Stephan Einsiedler.