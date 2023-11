Die Amcor Flexibles Singen GmbH hat laut ihrer Pressemitteilung ihren betrieblichen Jubilarinnen und Jubilaren der Kalenderjahre 2022 und 2023 mit einem besonderen Tag für ihre Treue gedankt. Bei sonnigem Spätsommerwetter unternahmen die Amcor-Betriebsjubilare einen ebenso fröhlichen wir unterhaltsamen Tagesausflug mit dem Ziel Blumeninsel Mainau, inklusive einer Stadtführung durch Konstanz und einer Bodensee-Kreuzfahrt bei Kaffee und Kuchen. Am Ziel angekommen, konnten Gartenliebhaber die Blumeninsel wahlweise individuell oder mit einem der gebuchten Insel-Guides besichtigen, bevor die Feierlichkeiten in der Comturey begannen.

In der Feierstunde dankten die beiden Geschäftsführer der Amcor Flexibles Singen GmbH, Christian Muckermann und Ludwig Wandinger, den Jubilarinnen und Jubilaren persönlich für deren Einsatz und warfen gemeinsam mit ihnen einen Blick zurück auf besondere Ereignisse vor 40 und 25 Jahren, wie beispielsweise das verlorene Endspiel der deutschen Fußballer bei der WM 1982 oder das Erscheinen des ersten Mobiltelefons im Jahr 1983, das seinerzeit 800 Gramm wog. Personalleiter Stefan Feinauer stellte die Jubilare vor. Die ein oder anderen individuellen Anekdote sorgte für schmunzelnde Gesichter. Die Stadt Singen dankte den Amcor-Jubilaren mit einem Grußwort, das Hans-Peter Storz stellvertretend für den Oberbürgermeister überbrachte.

Die Amcor Flexibles Singen GmbH ist mit ihren Folienwalzwerken und Veredelungsanlagen ein führender Hersteller von aluminiumbasierten, recycelbaren Verpackungslösungen und technischen Folien. Kunden bei Verpackungen sind international bekannte Pharma- und Nahrungsmittelunternehmen. Die technischen Folien finden in der Automobil-, Bau- und Möbelindustrie sowie im Energiesektor Verwendung. Mit rund 1200 Mitarbeitenden ist Singen das größte Werk der Verpackungsgruppe Amcor mit weltweit etwa 41.000 Beschäftigten an 218 Standorten in 41 Ländern.