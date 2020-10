von Saskia Biehler

Eine enge Freundschaft: Die besteht zwischen Pianistin Sofya Melikian und Cellist Mikayel Hakhnazaryan, und das war auch in ihrem musikalischen Zusammenspiel eindeutig herauszuhören. Sie traten im Rahmen der Studiokonzerte auf, zur Einhaltung von Corona-Auflagen im Bürgersaal.

Ein Cello aus dem 17. Jahrhundert

Sofya Melikian war bereits mehrfach Gast in Singen. Unter dem passenden Titel „Meisterwerke“ bot sie mit ihrem langjährigen Freund Werke von Schumann bis Rachmaninoff dar. Die beiden armenischen Künstler kennen einander seit Kindheitstagen. Zwischen Pianistin und Cellist herrschte ein tiefes musikalisches Verständnis. Hakhnazaryan, der auf einem 1690 von Carlo Giuseppe Testore erbauten Cello spielte, schien regelrecht eins mit seinem Instrument zu werden.

Zarte und melancholische Striche über das Cello: Mikayel Hakhnazaryan in Aktion. | Bild: Leander Biehler

Aber auch Melikian verschmolz vollkommen mit der Musik

In ihrem Zusammenspiel brachten sie eine tiefe Schwermut zum Ausdruck. In diesem Zusammenhang wiesen die Künstler auch auf die Notlage in ihrer Heimat Armenien hin. Seit einigen Wochen ist das Land mit Aserbaidschan im Krieg um Bergkarabach.

Pandemie schränkt Musiker ein

Mit Krunk (dt. Krähe) präsentierten sie ein Werk des armenischen Komponisten Komitas Vardapet. „Vor allem Ignoranz, vor den dortigen Geschehnissen, ist das schlimmste für uns“, sagte Hakhnazaryan. Aber auch die Pandemie hat ihre Auswirkungen. Melikians Amerika-Tournee wurde abgesagt. Um in Singen auftreten zu können, gastierten sie einige Tage bei Organisator Alain Ohl. Ein Hotelaufenthalt wäre aufgrund von Auflagen nicht umsetzbar gewesen.

Dementsprechend melancholisch war das Programm gefärbt

Vor allem eine große Portion Authentizität war es, die die Zuhörer berührte. Insbesondere in der Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll op.10 von Sergei Rachmaninoff stellten die beiden Künstler zum Abschluss ihre besondere Ausdrucksstärke unter Beweis. Das begeisterte auch Zuschauerin Margarita Kempe: „Gerade in der jetzigen Situation ist es ein echter Genuss, noch solchen großartigen Künstlern zuhören zu können.“