Der Frauenfußball hat in Singen einen eigenen Verein bekommen. Schon Anfang Mai gründete sich der FV Singen, wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilt. Kürzlich ist demnach das erste Probetraining über den Rasen des Münchriedstadions gegangen. Laut der Mitteilung formuliert der Vorstand des neuen Vereins seine Ziele für den Frauenfußball so: „Wir möchten jungen Mädchen und Frauen eine Plattform bieten, um ihre Leidenschaft für den Fußball auszuleben, und wollen mitwirken, dass auch Frauenfußball in unserer Region noch populärer wird. Dabei hoffen wir, dass unsere Frauenmannschaft dazu beitragen wird, das Bewusstsein für den Frauenfußball zu erhöhen, und junge Mädchen und Frauen dazu ermutigt, sich dem Sport anzuschließen.“

15 hochmotivierte und talentierte junge Frauen hätten am ersten Probetraining kürzlich teilgenommen, teilt der Verein weiter mit. Für Teilnehmerinnen wie Verantwortliche sei es ein Erfolg gewesen. Trainer Rui Laurencio wird in der Meldung folgendermaßen zitiert: „Neben dem Einsatz und dem Willen, ihr fußballerisches Können zu demonstrieren, zeigten die Spielerinnen ein hohes Maß an Teamgeist und Zusammenarbeit.“

Der Verein plant nun weitere Probetrainings, um allen weiteren interessierten Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen und Teil der neuen Frauenfußballmannschaft zu werden. „Wir sind begeistert von der großen Resonanz auf das Probetraining und dem enormen Interesse junger Frauen am Fußballsport“, so die Geschäftsführerin des Vereins, Sabine Blasenbreu-Vogt, laut der Meldung. Der FV Singen lädt alle interessierten jungen Frauen herzlich dazu ein, am nächsten Probetraining teilzunehmen. Dieses findet am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr auf dem Münchriedplatz statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, nur Begeisterung für den Fußball.

Ansprechpartner im Verein ist Trainer Rui Laurencio, der unter 0174 3075536 erreichbar ist. Per E-Mail ist der Verein unter fvsingen@gmx.de erreichbar. Außerdem ist der neue Verein in verschiedenen sozialen Netzwerken vertreten