Hut ab vor all denen, die diesen Preis erhalten: Am Freitag, 23. Oktober, wird zum neunten Mal der Zivilcourage-Preis der Stadt Singen verliehen. Die Ehrung findet im Kulturzentrum Gems ab 19 Uhr statt und ist in ein Unterhaltungsprogramm eingebettet. Die Auszeichnung wird an Personen übergeben, die sich durch zivilcouragiertes Handeln in der Stadt beispielhaft verhalten haben. Die Namen werden erst am Veranstaltungsabend bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird vormittags zugleich für Workshops in den Singener Schulen genutzt.

Veranstalter sind die Singener Kriminalprävention mit dem Bündnis unterm Hohentwiel. Schirmherren des Tages sind Anwalt Ingo Lenßen und Oberbürgermeister Bernd Häusler, die Zivilcourage-Preise werden vom OB und der Singener Kriminalprävention überreicht. Der Abend wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, was den kostenfreien Eintritt ermöglicht.

Erst die Ehrung, dann das Kabarett

Im Anschluss an die Preisübergabe tritt in aller Regel ein namhafter Künstler aus Comedian- beziehungsweise Kabarettisten-Szene auf, in diesem Jahr ist Fatih Çevikkollu zu Gast. Er ist ein deutscher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und Kabarettist und verfügt über einen relativ hohen Bekanntheitsgrad. Er gilt als ebenso nachdenklicher wie bissiger Zeitgeist, der seine Zuschauer gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken bringen möchte. Sein aktuelles Programm mit dem Titel „Fatihmorgana“ spielt mit dem Namen des Künstlers und seinen Kopfgeburten – es ist, wie es in der Ankündigung heißt, eine Einladung zum Perspektivwechsel. Die Methode von Fatih Cevikkollu ist dabei im Prinzip ebenso einfach wie effektiv: Er steigt mit Vorurteilen ins Thema ein, dreht und wendet die Sache, stellt vieles im Sinne des Wortes auf den Kopf und relativiert so die Vorurteile bis in ihr Gegenteil.

Corona-Schutz erfordert Anmeldung

Wie das gesamte gesellschaftliche Leben, so ist auch die Vergabe des Zivilcourage-Preises in diesem Jahr nur unter besonderen Vorsichtsvorkehrungen möglich. Wegen Corona sind die Veranstalter angehalten, für die Abstandsregeln zu sorgen und aus diesem Grund ist eine Anmeldung für den Abend verpflichtend. Es sind maximal 80 Personen zugelassen, die Veranstaltung wird ferner nach den aktuellen Hygieneverordnungen des Landes Baden-Württemberg durchgeführt.

Kontakt und Anmeldung: Singener Kriminalprävention, Telefon: 077 31 / 85 544 oder 85 705, oder unter skp@singen.de