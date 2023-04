Unterstützung von Familien ist ein großes Thema in Singen. Dafür gibt es schon seit 2012 das Programm Kinder- und Familienbildung, abgekürzt Kifa, der Amanda- und Erich-Neumayer-Stiftung aus Stuttgart. In diesem Programm wurden Frauen und Männer zu Mentoren für Familien ausgebildet, wie es in der Vorlage für die jüngste Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Familien, Soziales und Ordnung heißt. Sie standen zunächst vor allem Eltern in allen Erziehungs- und Bildungsfragen als Berater zur Seite. Im Laufe der Zeit sind laut der Vorlage auch weitere Elemente der ehrenamtlichen Arbeit für Familien entstanden.

Schon an diesem Programm waren verschiedene Träger beteiligt, es fand an Kitas und Schulen statt. Nun soll die Weiterbildung zu Elternmentoren in der Stadt dauerhaft verankert werden. Diese soll über das Programm Singener Familien-Bildungsangebote, abgekürzt Sinfab, laufen. Darin wird auch ein Elternmentorenprogramm der Arbeiterwohlfahrt (AWO) integriert, das es laut der Sitzungsvorlage in den Jahren 2021 und 2022 gab und sich an Eltern außerhalb von Bildungseinrichtungen richtete.

Großes Interesse an der ersten Schulung

Auch das neue Programm setzt auf mehrere Trägergesellschaften. Dabei sind neben der Stadt Singen die AWO, Caritas und Diakonie sowie die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Als Partner listet die Vorlage zudem die Vereine Integration in Singen (Insi), Kinderchancen und den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) auf. Bei der ersten Sinfab-Schulung für Elternmentoren, die Ende Februar im Familienzentrum Im Iben gestartet sei, habe es großes Interesse gegeben, schilderten Susanne Huber und Dorothea Helder vom Familienberatungsteam, die das Programm im Ausschuss vorstellten.

Elternmentorinnen, die nach einer früheren Schulung ihr Zertifikat bekommen haben, und ihre Unterstützerinnen (von links): Bürgermeisterin Ute Seifried, Julie Houssin, Iman Kubus, Biljana Tomeska, Saleha Alhammoud, Ramuné Duobiené, Veronika Tomeska, Regina Brütsch (AWO), Fatemeh Yari, Areej Khan. Das Archivbild stammt von 2021. | Bild: Stadt Singen

Marika Boll, Fachbereichsleiterin Kinder und Familien bei der Stadtverwaltung, wusste noch von einer anderen Auswirkung der Mentorenprogramme zu berichten. Manche Mentorinnen würden sich nun für die Ausbildung zur Erzieherin interessieren, so Boll.

Im Ausschuss gab es viel Zustimmung für das neue Programm, etwa von Angelika Berner-Assfalg (CDU) und Isabelle Büren-Brauch (Grüne). Auch Wolfgang Heintschel, der als Geschäftsführer der Caritas Singen-Hegau beratend an den Sitzungen teilnimmt, lobte die Zusammenführung der Angebote. Und Bürgermeisterin Ute Seifried erklärte, bei einem Besuch von Kultusministerin Theresa Schopper habe man der Ministerin mitgegeben, dass die kulturellen Unterschiede in Singener Kitas eine große Herausforderung seien. „Wenn die Weiterentwicklung dann so kommt, tut das gut“, so Seifried weiter.