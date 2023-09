Das Zelt steht und die Vorbereitungen sind abgeschlossen – zum 57. Mal öffnet das Großschlachtfest der Musikapelle Ehingen seine Zelt-Tore. Und in diesem Jahr wieder nach alter Tradition an zwei Wochenenden. Von morgen, den 15. bis 17. September und eine Woche darauf vom 22. bis 24. September werden wieder frische Schlachtplatten in allen Variationen geboten. Dazu musikalische Unterhaltung für jeden Geschmack – auch Partygänger kommen auf ihre Kosten.

Bewährte Traditionen wahren – das ist das Motto seit mehr als fünf Jahrzehnten und bedeutet zünftigen Schmaus in gemütlicher Atmosphäre. Das zählt in diesem Jahr wieder an zwei Wochenenden. Für die Musikkapelle Ehingen ist das Fest eine riesige Herausforderung, die nur mit vielen Helfern bewältigt werden kann. „Rund 140 Helfer sind vom Aufbau des Zeltes, den sechs Festtagen und dem Abbauen etwa drei Wochen lang rund um das Herbstfest im Einsatz“, freut sich Michael Heinermann, dass sich Jungmusiker und Aktive, ihre Familien sowie weitere Dorfbewohner mit einbringen.

Das Organisationsteam sei immer bemüht, zu modernisieren und Neues zu bringen. „Die Mischung aus Tradition und Moderne kommt bei den Gästen an“, sagt Heinermann. Seit der ersten Veranstaltung wurde das Konzept beibehalten. Das Angebot an Schlachtspezialitäten bleibe unverändert, und das aus gutem Grund: „Den Gästen schmeckt es bei uns, sie suchen das Traditionelle.“ Heinermann vertraut auf das Küchenteam: „Die rund 45 Helferinnen und Helfer kennen sich aus, sie haben langjährige Erfahrung, wissen was gefragt ist und verstehen sich auf die Zubereitung der Gerichte.“

Genießer deftiger Speisen haben die Wahl, auf der Speisekarte stehen zu Schlachtplatte wieder Blut- und Leberwürste, Bauernbratwürstle, Ripple mit Kraut und auch die Ehinger Currywurst und Pommes Frites. Mit Kaffeestube, Cocktailbar, Bar und Pilsbar, dazu ein Schnaps- und Likörstand ist für jede Geschmacksrichtung gesorgt. Auch an süßen Genüssen aus der Kaffee-Lounge wird es nicht fehlen.

Dazu sorgen an allen Herbstfesttagen verschiedene Musikvereine für die Unterhaltung der Gäste. Zum Auftakt am Freitag, 15. September, werden die Hirschbuben ab 20 Uhr für Stimmung im Zelt sorgen. An den Samstagen kann bei Partymusik gerockt werden. Die Froschenkapelle steht zur großen Zeltparty am 16. September um 21 Uhr auf der Bühne, am darauffolgenden Samstag, 23. September, wird die Partyband Shark die Stimmung im Zelt einheizen; der Eintritt für diese Konzerte kostet jeweils 10 Euro. Schlachtplatten und andere Speisen kann man durchgehend freitags von 18 bis 23 Uhr, samstags von 17 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr genießen.

Weitere Infos und Reservierung aufhttp://www.herbstfest.de