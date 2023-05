Wer in einem Dorf lebt, in dem die Hausbank nur einen Geldautomaten hat, der kennt das Alptraum-Szenario: Der Automat ist kaputt. Das passiert glücklicherweise nur selten und ist dann meistens auf das zurückzuführen, was Polizisten als Fremdeinwirkung formulieren. Irgendjemand hatte nichts besseres zu tun, als sich mit mehr oder weniger krimineller Energie an den so nützlichen Maschinen zu schaffen zu machen.

Doch wenn es mal passiert, sind die Eskalationsstufen eindeutig. Am ersten Tag denkt man noch: Na gut, es sind ja noch ein paar Scheine im Geldbeutel. Wird schon nicht so schlimm werden, morgen läuft die Kiste sicher wieder. Am zweiten Tag werden die Gedanken schon sorgenvoller: Hmm, für den Snack in der Mittagspause reicht es noch, aber dann wird es knapp. Kein Wunder, der Geldpegel im Portemonnaie sinkt. Am dritten oder spätestens vierten Tag ist das Bare aufgebraucht – und es ist Krisenstimmung angesagt, nach dem Muster: Oh nein, wo kriege ich jetzt Bargeld her? Ohne eine halbe Weltreise machen zu müssen?

Mini-Betrag mit Karte bezahlen? Naja

Denn es gibt sie nach wie vor, die Händler, die keine Kartenzahlung akzeptieren. Am Wochenende mal schnell Pizza bestellen? Kaum möglich, wenn kein Bargeld im Haus ist. Auf dem Wochenmarkt Lebensmittel kaufen? Bargeld lacht, aber die Karte? Schließlich der Döner-Imbiss – oft genug heißt es dort: Keine Kartenzahlung akzeptiert. Und Mini-Beträge wie für den Kaugummi am Kiosk mit der Girokarte zu bezahlen, fühlt sich auch dann irgendwie komisch an, wenn der Händler die Karte dafür akzeptieren würde. Ist in Deutschland halt nach wie vor irgendwie nicht so üblich.

Meinung Mit Karte bitte: Wer Mittagessen sucht, sollte Bargeld dabei haben von Isabelle Arndt

Bevor man eine dieser Annehmlichkeiten des Lebens genießen kann, heißt es also: Verdammt, ich brauche Bargeld. Also nochmal los, den Weg zu einem Ersatzgeldautomat der Hausbank einplanen. Denn der im eigenen Dorf ist ja ausgefallen. Das kann dann bei sensiblen Zeitgenossen auch mal aufs Gemüt schlagen. Da kann man nur hoffen, dass dieses Schicksal den Kunden eines großen regionalen Kreditinstituts erspart bleibt, wenn dieses seine mit Personal besetzten Filialen in kleinen Gemeinden in den nächsten Jahren zu Automatenstationen umbaut. Denn frei nach einem gängigen Werbespruch: Du bist nicht Du, wenn der Geldautomat streikt.