Auftragsbücher im Handwerk waren prall gefüllt, jetzt macht sich in Betrieben Unsicherheit breit.

In der Vergangenheit waren die Auftragsbücher im Handwerk prall gefüllt. Viele Betriebe arbeiteten am Rande ihrer Kapazitätsgrenzen. Doch jetzt sind in vielen Betrieben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise spürbar.Markus Bossenmaier