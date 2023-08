Ein falscher Heizungsableser hat am Montagmittag, 31. Juli, eine Seniorin in Singen bestohlen. Wie die Polizei informiert, klingelte der Betrüger gegen 11.30 Uhr an der Wohnanschrift der 83-Jährigen und gab sich als Heizungsableser aus, woraufhin ihn die Frau hereinließ.

In der Wohnung schickte sie der Unbekannte unter dem Vorwand, dass zur Überprüfung der Heizung das Wasser laufen müsse, ins Bad. Derweil begab sich der Dieb in das Schlafzimmer der Seniorin. Nachdem der Mann die Wohnung nach erfolgter Ablese wieder verließ, stelle die 83-Jährige das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest.

Polizei bietet Zeugen um Hinweise

Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Bermuda-Shorts. Zudem hatte er eine dunkle Schreibmappe dabei. Zeugen, denen die Person am Montagmittag im Bereich der Ringstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07731 8880 beim Polizeirevier Singen zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei zur Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert vor der Tür stehen und Einlass fordern. Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de