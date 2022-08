von Sk

Einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist ein Mann in der Nacht auf Samstag auf dem Bahnhof. Laut Polizeiangaben schlief der 66 Jahre alte Mann auf einer Bank auf dem Bahnsteig 1 am Singener Bahnhof. Er hatte seinen Zug verpasst und sich hingelegt, teilt die Polizei mit. Als er aufwachte, merkte er, wie ein Unbekannter eilig davonlief und stellte sodann das Fehlen eines im Einzelhandel genutzten Datenerfassungsgerätes im Wert von mehreren hundert Euro, welches neben ihm in einer Stofftasche lag, fest. Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: männlich, circa 40 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, korpulente Statur, trug eine blaue Basecap und eine dunkle Plastiktüte bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80 entgegen.