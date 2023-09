Schon wieder sind unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb in der Grubwaldstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter Mittwochnacht, 27. September, gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, verließen den Betrieb aber ohne Beute. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. September, wurde in der Firma eingebrochen. Die Diebe klauten aber nur etwas Bargeld aus einer Trinkgeldkasse.

Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden des Dienstag und Mittwoch, zwischen 17 und 5 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Grubwaldstraße beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, melden sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon 07731 8880.