Bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße 222 zwischen Bohlingen und Moos haben sich laut Polizeiangaben drei Personen leicht verletzt. Ein 59-Jähriger war mit einem Kleinbus, in dem ältere Menschen mitfuhren, auf der L 222 von Bohlingen kommend in Richtung Moos unterwegs. Zeitgleich ist ein 25 Jahre junger Mann mit einem Traktor von einem unmittelbar nach dem Ortsausgang Bohlingen einmündenden Feldweg nach rechts, ebenfalls in Richtung Moos, auf die L 222 eingebogen. Dabei stieß der Fahrer des Kleinbusses mit dem linken Vorderrad des Traktors zusammen.

Bei dem Unfall stieß ein Traktor mit dem Kleinbus zusammen. | Bild: Florian Hügi

„Im weiteren Verlauf kippte der Bus um und rutschte auf der Fahrerseite über die Straße. Der 59-jährige Fahrer sowie zwei Mitfahrende im Alter von 73 und 100 Jahren verletzten sich bei dem Unfall leicht“, teilt die Polizei erst am Freitag auf SÜDKURIER-Nachfrage in einer Mitteilung mit. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Kleinbus. Die Polizei schätzt den am Ford entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 10.000 Euro.