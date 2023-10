Dass die Lesereise der drei besten Nachwuchsautoren des Landes ausgerechnet in Singen startet, ist schon eine gewisse Auszeichnung. In der Singener „Färbe“ stellten die Literatur-Stipendiaten Sophia Fritz, Stefan Hornbach und Claudia Schuhmacher vor fast vollem Haus ihre Debütromane vor – eine Besonderheit, wie der Moderator Oswald Burger betonte. In Städten wie Stuttgart oder Karlsruhe halte sich das Interesse an Literatur eher in Grenzen. Burger war sechs Jahre lang Mitglied der Jury, die über die Vergabe der Stipendien an junge Autoren zu entscheiden hat.

Unterhaltsam erklärte er die Hintergründe dieser Landesförderung, die seit 1980 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg vergeben wird. Die Autoren müssen einen Bezug zum Land haben und bereits ein Buch bei einem etablierten Verlag veröffentlicht haben. „Sie müssen die Hürde des Lektorats überwunden haben“, sagte Burger. Die Kandidaten können sich nicht für das Stipendium bewerben, sondern müssen die Jury mit ihrem schriftstellerischen Werk überzeugen. „Sie haben keine Ahnung, dass wir über sie reden“, so der Juror.

Veronika Netzhammer freute sich als Vorsitzende des Färbe-Fördervereins darüber, dass die Lesereise der Stipendiaten bereits zum dritten Mal im Singener Kneipentheater startet. Und sie holte sich von Oswald Burger die Bestätigung, dass er sich beim Land für eine Fortsetzung dieser Kooperation einsetzen werde. Für Oberbürgermeister Bernd Häusler steht mittlerweile außer Frage, dass sich Singen zur Literaturstadt entwickelt habe. Er verwies auf die Erzählzeit ohne Grenzen und die Kinder- und Jugend-Literaturtage Baden-Württemberg, die am 21. Oktober in Singen starten. Gerade dieses Format sei wichtig, um junge Menschen an Literatur heranzuführen.

Dass die Stipendiaten Literatur im Blut haben, zeigte sich in den von ihnen ausgewählten Textpassagen. Sophia Fritz beschäftigt sich in ihrem Roman „Steine schmeißen“ mit komplizierten Beziehungsgeflechten und Themen wie Identität, Familie, Freundschaft, Sexismus oder Umweltfragen. Sie greift Unsicherheiten und den Kampfgeist der jungen Generation auf, die von sozialen Medien beeinflusst ist. In einer Silvesternacht in Wien schreiben die Protagonistin Anna und ihre Freunde die Tiefpunkte des Jahres auf Steine und versenken diese in der Donau. Doch Fragen und Zweifel sind damit nicht aus der Welt. Empathisch mit ihrer Hauptfigur beschreibt Sophia Fritz die Zerrissenheit der jungen Generation.

Stefan Hornbach schaffte es gerade noch rechtzeitig zur Lesung. Der Konstanzer war im verspäteten Zug von Graz unterwegs. Mit seinem Erstlingswerk „Den Hund überleben“ ist er auch im Ausland auf Lesereisen unterwegs. Hornbach erzählt von Sebastian, der mit einer Krebsdiagnose ins Elternhaus zurückkehrt und wieder zum Kind wird. Er beschreibt den Weg aus dieser existenziellen Bedrohung. Mit feinem Humor und unaufgeregt tastet sich Stefan Hornbach an ein Tabuthema heran. Er bringt sein Publikum immer wieder zum Lachen. Und so viel sei verraten: Der Protagonist Sebastian wird den Hund überleben. Für seinen Debütroman erhielt Hornbach bereits den ersten Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung.

Claudia Schuhmacher beschäftigt sich in ihrem Erstlingswerk „Liebe ist gewaltig“ mit dem Thema häusliche Gewalt. Im Mittelpunkt steht die zunächst 14-jährige Juli, die – wie auch die anderen Familienmitglieder – unter den Prügelattacken des Vaters leidet. Mit 17 erleidet Juli einen Nervenzusammenbruch und landet in einer Kurklinik. Die Familie vertuscht die Gewalt. Schuhmacher räumt mit der Annahme auf, dass sich häusliche Gewalt nur in der Unterschicht abspiele. Sie verlegt ihre Story in eine gut situierte Rechtsanwaltsfamilie und zeigt, wie nah Liebe und Hass beieinander liegen. Die Autorin räumte den Zuhörern Gelegenheit zur Diskussion ein. Es wurde deutlich, dass das Thema die Zuhörer aufwühlt.

Das Auswahlverfahren Jedes Jurymitglied schlägt drei Bücher von Autoren vor, die aus ihrer Sicht für ein Stipendium in Frage kommen. 21 Bücher wurden anschließend von Frühjahr bis zum Sommer gelesen. Im Herbst begaben sich die Jurymitglieder einen Tag lang in Klausur, um über die Werke zu diskutieren. Bei der Vergabe der Stipendien sei nicht die Person, sondern ausschließlich die schriftstellerische Leistung entscheidend, erklärt Jurymitglied Oswald Burger das Vorgehen. Mit dem Stipendium sollen die Nachwuchsautoren eine Existenzgrundlage für ihre weitere Arbeit erhalten. Ein Jahr lang erhalten die drei Besten einen monatlichen Betrag von 1000 Euro. Wie wertvoll das ist, schilderte Stipendiatin Sophia Fritz, die sich gerade im Endspurt für ein neues Buch befindet. (gtr)