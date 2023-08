Mit knapp 250 Einwohnern ist Weil einer der kleinen Teilorte Tengens, aber auch ein Ortsteil der sich nicht zu verstecken braucht. Bestes Beispiel ist das Dorffest, das die Dorfgemeinschaft immer am letzten Sonntag und Montag im August feiert und in diesem Jahr zum 33. Mal schultert. Ortsvorsteher Roland Meßmer blickt voraus: „Wir freuen uns auf Dorfgemeinschaft pur.“ Beim Programm gibt es keine Experimente – sondern das, was sich über viele Jahre bewährt hat. Natürlich fehle nach vier Jahren die Routine und es sei schwieriger, so ein Fest zu planen, räumt der Ortsvorsteher ein. Er sei aber überzeugt, dass wieder alles bestens klappt. Das ganze Dorf sei an den zwei Tagen und darum herum eingebunden. Auch viele Helfer von außerhalb packen mit an. Die Vereine arbeiten Hand in Hand. Alle gemeinsam hätten das Ziel vor Augen. Oben im Bürgerhaus gebe es auch wieder eine Kaffeestube. Und die Schlepper-Freunde Weil zeigen Oldtimer-Traktoren. Das Weiler Dorffest wurde anfangs von der Feuerwehr organisiert. Inzwischen sind alle Vereine aktiv – und die Neubürger würden natürlich auch mit anpacken.

„Wir haben uns lange überlegt, ob ein Dorffest in der Größe wie früher wieder möglich sein wird“, sagt etwa der Vorsitzende des gemischten Chors Peter Rendler. Aber die Besucher seien schon immer gern nach Weil gekommen. Und der Weiler Ortsvorsteher habe es verstanden, alle für das Fest zu motivieren. So habe man in diesem Jahr nach der Corona-Pause alle Kräfte mobilisiert. Die Dorfgemeinschaft stehe nun in den Startlöchern für ein tolles Dorffest. Der gemischte Chor zum Beispiel habe jüngst Verstärkung bekommen von Sängern aus Nordhalden. Und sogar diese würden eine Schicht auf dem Fest übernehmen. „Das Normale ist wieder etwas Besonderes“, betont Peter Rendler im Rückblick auf Corona. Das Dorffest findet alle zwei Jahre statt und war 2019 zum letzten Mal, 2021 fiel es der Pandemie zum Opfer.