Gailingen fiebert dem Dorffest entgegen. Es wird am ersten Septemberwochenende in seiner nunmehr 24. Auflage gefeiert. Die Besucher dürfen sich auf ein großes musikalisches und kulinarisches Angebot freuen. Die Fahr-Schlepper-Freunde stellen ihre gepflegten und geliebten Oldies zur Schau. Im Rathaus gibt es eine Kunst- und Handwerksausstellung. Und für die jüngsten Gäste ist mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm auf das Beste gesorgt.

Das ganze Dorf im Einsatz

Die letzjährige Durchführung musste Corona bedingt ausfallen. „Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr unser Dorffest abhalten zu können,“ sagt Bürgermeister Thomas Auer. Die Leute wollten nach den zwei Pandemie-Jahren endlich auch wieder feiern können, ist sein Eindruck. Die Traditionsveranstaltung bringt wieder das ganze Dorf auf die Beine. 400 Helfer aus den Vereinen und anderen ortsansässigen Einrichtungen sind beim Aufbau und bei der Durchführung im Einsatz.

Auch bei Christoph Schneble ist die Vorfreude groß: Schneble ist im Organisationsteam der Mann, der für den Wirtschaftsbereich zuständig ist. „Die Vorbereitungen stehen“, stellt er fest. Die Vereine hätten sich auf Grund der jeweilig aktuellen Corona-Situation im Vorfeld allerdings ganz andere Gedanken machen müssen, als sonst. So sei die Zusage der Freiwilligen Feuerwehr Gailingen fast bis zum Schluss in der Schwebe gewesen. Die Rettungseinrichtung sei ja auf Grund der Pandemie von besonderen Kontakt-, Übungs- und Einsatz-Vorschriften betroffen gewesen, und habe überlegt, ob sie unter diesen Umständen den Barbetrieb in ihrer Haifischbar durchführen könnte. Bei der Helfersuche komme mittlerweile auch erschwerend dazu, dass von Jahr zu Jahr mehr Familien erst gegen Ferienende verreisten. In anderen Bundesländern sei da bereits wieder Schule. Das mache sich in den Preisen bemerkbar. „Darum sind wir sehr froh, dass wir doch genug Helfer gefunden haben“, so Schneble. Der Stromversorger-Wechsel der Gemeinde habe auch etwas mehr Aufwand bei den Vorbereitungen verlangt. „Die Thüga als neuer Dienstleister – und auch großzügiger Sponsor – musste sich erst einmal in das Thema einarbeiten.“

Kulinarik und Musik

Schneble betont das abwechslungsreiche Angebot bei Essen und Trinken. Neben den Klassikern gibt es zum Beispiel Fisch und Chips, Cevapcici-Burger im Fladen-Brot, Wild und Scampi-Spieße zu denen ein Gläschen Prosecco gereicht wird. Dass es in einer Gemeinde mit zwei Weinbau-Betrieben neben Süffigem aus Hopfen auch guten Wein gibt, versteht sich von selbst.

Uwe Unger ist zuständig für die musikalische Unterhaltung. Er hat wieder eine Reihe von Bands und Musik-Formationen gewinnen können, die für beste Stimmung sorgen werden. „Die Vielfalt der Musikrichtungen dürfte jeden Gast ansprechen“, meint er. Die Darbietungen gibt es diesmal nur zum Teil auf der Bühne, eine ganze Reihe von Musikern und Kapellen spielen entlang der Festmeile und mischen sich unter die Gäste. Offiziell eröffnet wird das zweitägige Fest am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Thomas Auer.

Die Festmeile mit ihren hübsch dekorierten Plätzen und Beizen und der Ausstellung der Oldie-Traktoren der Fahr-Schlepper-Freunde spart diesmal das Ortszentrum aus und beginnt erst an der Einmündung der Obergailinger Straße in die Ramsener Straße. Einzig das Rathaus im Zentrum ist in die Veranstaltung einbezogen. Hier zeigen die Bürger, welchen Freizeitbeschäftigungen sie nachgehen. In der Kunst- und Handwerksausstellung gibt es unter anderem Skulpturen, Landschaftsfoto-Arbeiten und Patchwork-Arbeiten zu sehen.

Spaß für kleine Gäste

Das Kinderprogramm sei gut aufgestellt, sagt Tanja Frühwirt. „Es geht seit der ersten Veranstaltungs-Auflage im Jahr 1977 ja auch immer darum, dass die Kleinen und die Jugendlichen mit Spiel und Spaß beim Dorffest dabei sein können“, betont die Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Bernhardus. Für eine Vielfalt an Spiel-Angeboten sorgen neben dem Kindergarten der Zwergenstüble-Hort, die Schule mit Elternbeirat und Förderverein und das Hegau-Jugendwerk. „Wir ziehen da alle am gleichen Strang“, so Frühwirt. Und anderem dürfen sich die jungen Gäste auf Kinderschminken und einen Bastelstand freuen, auf Seifenblasen-Spiele, Bobby Cars und die Vorführungen einer Seilerin. Einzig für das Bungee-Springen müssen Mama oder Papa in den Geldbeutel greifen. Frühwirt würde sich freuen, wenn sich spontan noch einige Eltern für die Betreuung und Aufsicht zur Verfügung stellen würden. „Jede Hilfe ist willkommen“. Neben Spiel und Spaß können die jungen Besucher am Sonntagnachmittag etwas über die bedeutende jüdische Geschichte Gailingens bei Führungen durch das jüdische Museum und beim Basteln erfahren.