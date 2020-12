Bürgermeisterin Ute Seifried wollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung eines klar stellen, wie sie sagte: „Singens Bürgermeisterin bleibt da, wo sie hingehört: in Singen.“ Damit ist ein Wechsel der Bürgermeisterin nach Konstanz vom Tisch. Die Freie Grüne Liste (FGL) hatte Seifried erneut gefragt, ob sie Interesse am Posten der Kultur- und Sozialbürgermeisterin habe – Seifried hatte sich bereits 2013 beworben, scheiterte bei der Wahl aber nicht zuletzt wegen fehlender Stimmen aus dem FGL-Lager. Über erneute Gespräche der Parteifreunde hatte der SÜDKURIER zu Monatsbeginn berichtet.

Zwei Wochen später steht nun fest, dass Seifrieds prinzipielles Interesse an dem Posten in Konstanz keine Folgen für das Singener Rathaus haben wird: Die Führungsriege bleibt erstmal bestehen.

Zumindest bis zum 11. Juli 2021, denn dann steht tatsächlich eine Wahl ins Haus: Die Oberbürgermeisterwahl.

Neues Stadtoberhaupt wird am 11. Juli 2021 gewählt

Wenig überraschend hat Oberbürgermeister Bernd Häusler gegenüber des Gemeinderats signalisiert, dass er wieder kandidieren wird. Für die terminlichen Details übergab er seiner Stellvertreterin Seifried das Wort – weil er befangen ist, zog er sich für diesen Tagesordnungspunkt zurück. Die Vorlage hatte aber ohnehin Markus Demmer vorbereitet, er gab auch die angesetzten Termine bekannt: Der erste Wahlgang ist am Sonntag, 11. Juli 2021, geplant. Falls eine Neuwahl erforderlich sein wird, soll diese am 25. Juli stattfinden.

Öffentlich ausgeschrieben werden soll die Stelle bereits am Dienstag, 30. April. Und der Ausschreibungstext steht schon fest: Gesucht wird ein Oberbürgermeister (männlich, weiblich, divers) für die neue achtjährige Amtszeit ab 2. Oktober 2021. In der Ausschreibung ist auch bereits signalisiert, dass der Amtsinhaber erneut antreten wird.

Was ein Bewerber mitbringen muss: Unter anderem 50 Unterschriften

Am Tag nach der Ausschreibung können sich Kandidaten und Kandidatinnen bewerben, wenn sie älter als 25 aber noch jünger als 68 Jahre alt sind. Einreichen müssen sie ein Bewerbungsschreiben, eine Wählbarkeitsbescheinigung, eine eidesstattliche Versicherung über die Wählbarkeit sowie 50 Unterstützungsunterschriften.

Sechs Wochen später soll dann feststehen, wer Singens nächster Oberbürgermeister werden will: Die Einreichungsfrist endet am Montag, 14. Juni, um 18 Uhr. Weniger Zeit wäre bei einem zweiten Wahlgang. Denn dann müssen Neubewerbungen zwischen dem 12. und 14. Juli eingehen, damit die Namen am 25. Juli auf dem Stimmzettel stehen können.

Bewerbervorstellung am 29. Juni. Nur der Ort ist noch nicht ganz sicher

Ihre Kandidaten des ersten Wahlgangs kennenlernen können die Singener am Dienstag, 29. Juni, denn dann ist eine öffentliche Bewerbervorstellung in der Stadthalle geplant. Laut Markus Demmer ist noch nicht ganz klar, ob die Stadthalle, die ab Mitte Januar zum Kreisimpfzentrum wird, dann wieder zur Verfügung stehen wird. Er gehe davon aus, dass die Halle dann weiter für Impfungen gegen das Coronavirus genutzt wird, sagte Demmer, doch das werde noch abgeklärt und ein alternativer Ort rechtzeitig vom Gemeinderat bestimmt. Schon jetzt sei es schwer gewesen, Termine zu finden, die für möglichst viele Menschen passen: Die Wahltermine sollten beispielsweise nicht mit dem Hohentwielfest rund um den 18. Juli, aber auch nicht mit den Sommerferien ab 29. Juli kollidieren.

Bernd Häusler wurde 2013 im zweiten Wahlgang nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem damaligen Amtsinhaber Oliver Ehret zum Oberbürgermeister gewählt. Am Ende machten 73 Stimmen den Unterschied und Häusler zum neuen Stadtoberhaupt. Er war bereits seit 1996 in verschiedenen leitenden Positionen bei der Stadt tätig.

