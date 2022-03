Die Stadt hat schon viel erreicht, aber noch einiges vor sich, fasste Bernd Walz als Fachbereichsleiter für Bildung und Sport die Digitalisierung an Singens Schulen zusammen. Die Maßnahmen an 15 Schulen kosten in den Jahren 2020 bis 2022 rund 3,5 Millionen Euro. Wenn man die Fördergelder des Digitalpakts Schule in Höhe von 2,045 Euro abzieht, bleiben 709.000 Euro an Eigenmitteln für die Stadt. „Das sind natürlich Riesen-Summen, aber es ist notwendig“, sagte Walz im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport. Er sei dankbar für die Unterstützung des Landes, denn alleine könne man diese Kosten sicher nicht stemmen. Unklar sei aber, wie es nach dem Förderzeitraum 2024 weitergehen soll. Dazu seien die Kommunalen Verbände in Verhandlungen mit dem Land.

Mitten in der Umsetzung

Bis 2024 sollen Singens Klassenzimmer gänzlich digitalisiert werden. Vorgesehen sei, dass jedes Klassenzimmer künftig ein Präsentationsmedium, mobile Endgeräte für Schüler, eine Dokumentenkamera und WLAN nutzen könne. „Wir sind mitten in der Umsetzung“, betonte der Fachbereichsleiter. Während an den beiden Gymnasien schon alle Aufgaben erledigt sind, vom Breitbandanschluss über Serverlösung bis Sofortausstattung, warten zum Beispiel noch neun Schulen auf das schnelle Internet. Dabei setzt die Stadt auf den Ausbau der Firma Lila Connect, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, die momentan noch eine Marktabfrage mache (der SÜDKURIER berichtete).

Wenige Firmen machen bei Ausschreibung mit

Digitalere Klassenzimmer können auch Platzprobleme lösen helfen, wie Anja Claßen als Leiterin der Waldeckschule und geschäftsführende Schulleiterin klar machte: „Wir brauchen die Ausstattung, um Räume frei zu machen.“ Denn im September würden sicher nochmal fünf erste Klassen starten. „Im Jahr drauf, allerspätestens, brauchen wir unseren Computerraum“, schilderte sie eindringlich. Laut Bernd Walz scheitere es dabei nicht am Geld, sondern an den Kapazitäten: Es würden nur noch sehr wenige Firmen an den Ausschreibungen teilnehmen. Und die Lieferzeiten für Geräte seien lang.

Grundlage für die Ausstattung von Schulen ist ein sogenannter Medienentwicklungsplan und entsprechender Förderantrag. Der Medienentwicklungsplan sei für 14 Schulen bereits genehmigt und bei der 15. Schule abgeschickt, sagte Walz.