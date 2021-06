Wann gibt es das schon: Eine Prüfung, in der die Prüflinge den Lernstoff am Computer aufrufen und alle Unterlagen nutzen können? Bei der Wochenabschlussprüfung des KFZ-Handwerks in der Singener Bildungsakademie ist das erlaubt. „Unser Handwerk enthält heute so viel Elektronik, dass man sich gar nicht alles merken kann“, sagt Lehrmeister Markus Moser. „Für unsere Azubis ist es wichtig, zu wissen, wo sie die Informationen finden, um die richtigen Schlüsse zu ziehen.“

Technik wird komplexer

Die Technik in den Autos wird immer komplizierter. Die meisten Probleme lassen sich nur noch mit elektronischen Diagnosegeräten aufspüren. Dass sie die Anwendung verstanden haben, sollen die KFZ-Lehrlinge nach einer Woche Theorie unter Beweis stellen. Wer also bei der Berufswahl glaubt, dass das Handwerk nur auf Handarbeit setzt, sieht sich als Azubi schnell getäuscht. Ohne Theorie, räumliche Vorstellungskraft, Mathematik geht es in den meisten Berufen nicht. Doch ohne manuelle Geschicklichkeit auch nicht.

Förderung mit einer großzügigen Summe

In der Singener Bildungsakademie der Handwerkskammer Konstanz treffen alle Bereiche zusammen. Um mit den wachsenden Anforderungen an die Elektronik Schritt halten zu können, müssen die Lehrkräfte selber noch einmal die Schulbank drücken. Dafür hat das Land ein Qualifizierungsprogramm im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „digital@bw“ aufgelegt. Dafür hat Silke Keller von der Kammer Lob übrig: „Eine so große Förderung mit über 800.000 Euro für die Fort- und Weiterbildung ist sehr selten“, sagt sie.

Lernplattform muss die Effizienz steigern

Bereits 2014 habe die Handwerkskammer Konstanz ein Konzept zur Weiterentwicklung des Bildungsstandortes entwickelt, um die Ausbildung zeitgemäß an die modernen Anforderungen anzupassen, erklärt der Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner via Zoom-Konferenz. „Die Lernplattform muss interaktiv gestaltet sein und die Effizienz steigern, zum Beispiel bei der Kontrolle des Lernstandes.“

Die Zoom-Konferenz gehört in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Konstanz zum Alltag. Die Corona-Pandemie hat dieses Medium noch gestärkt. Das Bild zeigt die Chefin der Akademie, Karin Marxer (rechts), und den Lehrer Bernd Linder (links) im digitalen Gespräch mit dem Geschäftsführer der Handwerkskammer Georg Hiltner und den E-Projektleitern Frank Wehking und Silke Keller. Bild: Gudrun Trautmann | Bild: Trautmann, Gudrun

Wie das praktisch aussieht, ist in der schulischen KFZ-Werkstatt zu sehen. Nervöse Stille herrscht im Raum. Konzentriert suchen die Lehrlinge in ihren Computern nach Lösungen für die Aufgaben.

Früher zwei Tage – heute 10 Minuten

Ein anderes Beispiel für Effizienz liefert Bernd Linder. Mit 58 Jahren blickt der Ausbilder auf ein langes Berufsleben als Werkzeugmacher zurück. Zur Zeit unterrichtet er den Meisterkurs der Feinwerkmechaniker. Er erinnert sich noch an seine eigene Ausbildung, als Teile von Hand mühsam nach Zeichnungen graviert wurden.

Bernd Linder (links) und Markus Moser gehören zu den ersten Lehrern der Bildungsakademie in Singen, die ihre Zusatzausbildung in E-Didaktik absolviert haben. Beide sind begeistert von der neuen Lehrmethode. Bild: Gudrun Trautmann | Bild: Trautmann, Gudrun

„Um den Bodensee zu gravieren, hat man damals zwei Tage gebraucht“, erzählt er. „Heute ist das in zehn Minuten mit 20 Mausklicks fertig.“ Dafür müssen seine Schüler aber lernen, die Maschinen zu programmieren.

Hier kommt die E-Didaktik ins Spiel: Linder und seine Kollegen haben in der Weiterbildung gelernt, dass Videos eine sehr hilfreiche Ergänzung zum theoretischen Unterricht sind. „Sie sind der zweite Kanal in das Langzeitgedächtnis“, erklärt Frank Wehking, der in der Kammer als Projektleiter für die Weiterbildung der Lehrer zu digitalen Wissensvermittlern zuständig ist. Videos erhöhten die Effizienz des Unterrichtes und erlaubten den Schülern so viele Wiederholungen wie nötig.

Die Handarbeit ist immer noch wichtig

Bernd Linder ist begeistert von den neuen Möglichkeiten. Er räumt aber auch ein, dass das Handwerkliche zum Teil durch Maschinen verdrängt wird. „Man muss immer noch feilen können“, sagt er in Bezug auf seinen gelernten Beruf. „Aber nicht wie früher 14 Tage lang einen U-Stahl runterfeilen, bis man Schwielen an den Fingern hat. Das macht keinen Sinn.“

Um herauszufinden, welcher Beruf der richtige ist, biete die Bildungsakademie den Siebt- bis Neuntklässlern die Möglichkeit, sich zwei Wochen lang vier Gewerke anzuschauen, erklärt die Leiterin der Einrichtung, Karin Marxer. Während der Pandemie habe aber das E-Learning an Bedeutung gewonnen.