von Manuela Fuchs

„Kirche ist mehr, als nur der Gottesdienst am Sonntag. Gott zeigt sich viel in Kreativität und Schönheit“, erklärte Pfarrerin Sofie Fiebiger. Am Sonntagnachmittag konnten die Besucher der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde dies bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen selbst entdecken.

Kreative Köpfe am Werk

Die Pfarrerin und ihr Team zeigten einfallsreich, dass Kirche ein stetiges Miteinander in der Gemeinschaft ist. „Ich glaube, wir können Gott auf vielerlei Arten begegnen“, sagte sie, und den Gästen wurde beim Erforschen und Erleben schnell klar, dass hier kreative Köpfe und Hände am Werk waren.

Katja Fuchs geht über ein Kreuz aus Naturmaterialien. | Bild: Manuela Fuchs

In der Kirche gaben Backsteine einem großen Kreuz seine Form, darin waren Moos, Steine, Stroh und Heu ausgelegt. „Was einen trägt“, lautete hier das Motto. Wer Lust hatte, konnte barfuß über den wechselnden Untergrund gehen, der als Metapher für den Lebensweg stand, der auch mal steinig und dann wieder sehr leicht sein kann.

Fingerfarben und Origami

Im Außenbereich bestand die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Kinder konnten mit Fingerfarben eine Tafel bemalen, auf zwei Schreibmaschinen konnten die Besucher ihre Sorgen und Wünsche in Worte fassen. An einem Tisch wurden Friedenstauben aus Origami-Papier gebastelt. Dass das leichter aussah, als es war, konnte man unschwer an den Diskussionen und am Gelächter der Bastelwütigen erkennen, denn nicht aus jedem Stück Papier wollte auf Anhieb eine Taube werden.

Auch für musikalische Unterhaltung war gesorgt. Wenn Martin Engel zu den Klängen seiner Gitarre Lieder wie „Du gibst mir Rückenwind“ oder „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ sang, applaudierten die Gäste.

Brigitte Schmidt aus Singen bemalte einen Blumentopf aus Ton, der später mit Erde und Blumensamen gefüllt wurde. „Ich war früher sogar Mitglied einer Künstlergruppe in Oberndorf“ erzählte sie, während Frederik Schmalzried und seine Schwester Marlene sich amüsiert an einer der Schreibmaschinen verkünstelten. Wer eine Pause einlegen wollte, konnte es sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen.