Singen vor 1 Stunde

Dieses Mal muss es klappen: „Ghostriders“ holen Jubiläumskonzert in Gems nach

Die älteste Kultband der Region feiert am 25. November ihr 60+1. Jubiläum in der Gems. 2022 musste das Konzert abgesagt werden, weil mehrere Bandmitglieder an Corona erkrankt waren.