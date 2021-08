von Rolf Hirt

Das Heimatfest Sichelhenke soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht ganz ausfallen, wenigstens ein kleines Erntefest wird es im Freien geben. Am kommenden Sonntag, 15. August, von 11 bis 18 Uhr findet auf einem Weizenfeld in Verlängerung der Ledergasse, Richtung Schützenhaus, ein „Historischer Feldtag“ statt.

Vor der Kulisse der Hegauberge ernten die Bohlinger Heimatfreunde ein Weizenfeld nach alter Sitte. | Bild: Rolf Hirt

„An diesem Tag wollen wir den Besuchern die Bandbereite der bäuerlichen Arbeiten zeigen“, erzählt Roland Isele vom Heimat- und Museumsverein Bohlingen. Verbunden werden die Vorführungen mit einem kleinen Traktor- und Schleppertreffen auf dem Feld.

Veranstalter des Feldtages ist der Sportverein Bohlingen, er wäre in diesem Jahr mit der Durchführung der Sichelhenke an der Reihe gewesen. „Wir wollen wenigstens etwas für die Bevölkerung auf die Beine stellen und unter Berücksichtigung sämtlicher Hygienevorschriften ein Stück zur Normalität zurückfinden“, unterstreicht SVB-Vorstand Stefan Dunaiski die Überlegungen zu diesem Feldtag.

Da staunt die Frau Bürgermeister: Ute Seifried (links) beobachtet den Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler beim Schärfen des Habergschirr, in der Mitte Bohlingens Ortsvorsteher Stefan Dunaiski. | Bild: Rolf Hirt

Mit dem Ordnungsamt der Stadt Singen sei ein Hygienekonzept abgesprochen worden, so werde an drei verschiedenen Zugängen zum Erntefeld die Registrierung aller Besucher erfolgen. Ein Mund-Nasenschutz sollte mitgeführt werden. Das entspannte Treffen und Feiern soll aber im Vordergrund des Heimattages stehen, die Sportler werden auch Bewirtung anbieten.

Im Mittelpunkt stehen die Vorführungen des Heimat- und Museumsvereins mit Schauvorführungen des Sensen-Dengelns, des traditionellen Mähens mit Habergschirr und Sichel, des Dreschens mit einer Dreschmaschine, Pflegelns, Pflügens eines Ackers mit Pferdegespann und Traktoren sowie des Eggens und Einsäens des Feldes.

Nach der Arbeit auf dem Weizenfeld erfolgt das gemeinsame Vespern an einem langen Tisch. | Bild: Rolf Hirt

Für die Unterhaltung am historischen Feldtag sorgt der Musikverein Bohlingen (MVB). „Nach eineinhalb Jahren corona-bedingter Unterbrechung wird es am Sonntag unser erster musikalischer Auftritt sein“, freut sich MVB-Vorsitzende Heike Erb im Voraus. Parkplätze für Besucher gibt es am Aachtalsportplatz und auf dem Festplatz bei der Reithalle.