Nicht im Nebel, dafür aber an einem der letzten schönen Sommerabende, hatte das Kulturzentrum Gems auf dem Open-Air-Gelände Uli Böttcher zu Gast. Mit seinem Programm „Ü 50 – Silberrücken im Nebel“ traf Böttcher bei den 120 Zuhörern ins Schwarze.

Der Kabarettist, 1966 in Weingarten geboren, checkt zu Beginn aber erst mal, ob denn das Publikum auch zur Zielgruppe zählt, denn er verspricht einen Therapieabend der besonderen Art. Und gleich macht er zwei Ausreißer aus: die zwölfjährige Nele, die mit ihrer Mutter da ist, weil diese für den Förderverein im Einsatz ist sowie der 19-jährige Xaver, der die Karte seiner Mutter übernnommen hat, weil diese arbeiten muss. Er warnt die beiden ausdrücklich, dass dieses Programm nichts für sie ist. Aber sie bleiben bis zum Schluss – weil es äußerst lustig ist, mit welchen Befindlichkeiten sich Uli Böttcher in seinem Alter so rumschlagen muss.

Erst kürzlich habe er in der Apotheken-Umschau gelesen, dass er zur „50-Plus-Generation“ gehöre. Durchaus könnten in diesem Alter noch Überraschungen passieren. So habe er zu seinem 52. Geburtstag von einer befreundeten Gruppe von Frauen eine Karte für einen Auftritt der Chippendales bekommen. Die Zugabe, bei der einer der Männer mit seinen Pobacken eine Walnuss knackte, habe ihn besonders beeindruckt. „Wollte der seinem Knackarsch so besonderen Ausdruck verleihen?“ fragt sich Böttcher. Zum Nüsse knacken gebe es doch Werkzeuge, stellt er kopfschüttelnd fest. „Ich hab‘s probiert und konnte danach drei Wochen nicht mehr sitzen.“

Apropos Schmerzen: „Damit kennen wir Silberrücken uns aus“, weiß er aus Erfahrung. Seit das Squash-Spielen oder Joggen von seinen Gelenken abgelehnt wird, fährt er Rad. Rennrad. Nur mit den engen Klamotten habe er anfangs gehadert. Dafür verleihe ihm das Klickpedal enormen Schub, auch wenn er an der Ampel schon mal am Boden landet. Ein E-Bike komme dennoch nicht in Frage. Aber eins sei sicher: „Das Fahrrad ist die Vorstufe zum Rollator“.

Unterhaltsam sind auch die Geschichten, die er mit seiner Tochter erlebt. Anja, die ihm vorwirft, er hätte sie zeitlebens zu wenig gelobt. Wenn er dann die Story zum Besten gibt, wie er ihr vorrechnet, was 12 Jahre Geigenunterricht in der Summe gekostet haben und dass er dafür Anne-Sophie Mutter hätte engagieren können, ist das schon irgendwie zum Brüllen. Und tatsächlich wäre ein Konzert mit der Stargeigerin richtig toll gewesen.

Auf ihre spezielle Art habe seine Frau dann mal ein Problem gelöst, als seine Eltern in zunehmendem Alter auf die Idee kamen, sie wollen bei ihm einziehen. Als Zugabe berichtet Böttcher von einem „Erweckungserlebnis“, das ihn zum Lebensmotto „lass Stecken“ gebracht hat. Was so ein selbstverursachter Kratzer im neuen Auto doch alles bewirken kann...