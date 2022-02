An den Stadteinfahrten stehen sie und an vielen Laternenmasten hängen sie: Plakate, die auf Veranstaltungen aufmerksam machen sollen. Das soll sich künftig ändern. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt des Singener Gemeinderats hat kürzlich einen Grundsatzbeschluss gefällt, um die Plakatierung zu vereinheitlichen. Dafür wird die Stadt Plakatrahmen beschaffen und aufstellen.

Diese sollen Platz für 156 Plakate im Format A1 und für 27 Plakate im Format A0 bieten, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Die großen Plakatständer sollen dabei in Dreiergruppen platziert werden. Die kleineren Plakatständer sollen Platz für je vier oder sechs Plakate haben. Stadtplanerin Patricia Gräble-Menrad, die den Plan mit Kulturbüroleiterin Catharina Scheufele vorstellte, bezifferte die Kosten mit etwa 90.000 Euro. Aufgestellt werden sollen die Rahmen für die kleineren Plakate laut dem Konzept an 27 Standorten in der Kernstadt und den Ortsteilen. Die Rahmen für die größeren Plakate sollen an neun Standorten an stark befahrenen Straßen stehen und die jetzigen Banner ersetzen. Genau wie die Banner sollen sie größtenteils nicht-kommerziellen Organisationen und Vereinen vorbehalten bleiben, erklärte Scheufele in der Sitzung.

Verbunden ist die Neuerung mit einer Änderung in der Sondernutzungssatzung, die allerdings getrennt auf den Weg gebracht wird. Die Plakatierung müsse darin strikter geregelt werden, schilderte Scheufele. Bislang liege der Richtwert an A1-Plakaten, die gleichzeitig genehmigt werden könnten, bei 300. Für Wahlplakate sollen weiterhin andere Regeln gelten, erklärte Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. Bei den Ausschussmitgliedern stieß der Plan auf viel Zustimmung, etwa bei Hans-Peter Storz (SPD) und Ralf Knittel (CDU). Nur Markus Weber (Neue Linie) stimmte dagegen. Er freue sich über eine lebendige Stadt und über Vielfalt, begründete er und kritisierte, dass etwa an der Georg-Fischer-Straße relativ wenige Standorte vorgesehen seien. Peter Hänßler (FDP) enthielt sich.