Zwei Unbekannte sollen laut Polizei am Mittwoch in der Scheffelstraße Schuhe gestohlen haben. Sie sollen gegen 16.15 Uhr das Geschäft Quick-Schuh betreten haben, wo einer der beiden zunächst an einem hochwertigen Paar Wanderschuhe der Marke Salomon die Diebstahlsicherung entfernt haben soll, um die Schuhe in eine mitgeführte Sporttasche zu packen und zu flüchten. Auch der zweite Mann habe, nachdem ihn eine Verkäuferin wegen seines flüchtenden Begleiters ansprach, den Laden verlassen.

Der Dieb wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß mit leichtem Bartansatz und kurzen, hellbraunen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem bunten Hemd, blauer Jeans, weißen Sneakern, grauem Pullover über der Schulter und einem Fischerhut. Die Sporttasche soll schwarz-grau gewesen sein. Sein Begleiter war etwa gleich groß, ähnlich frisiert und etwa 30-35 Jahre alt. Er trug ein grünes Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker und ebenfalls einen grauen Pullover über den Schultern.

Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.