Nur kurzfristig habe ein Handwerker seine Parkett-Schleifmaschine des Typs Lägler-Hummel laut Polizei am Dienstag gegen 15 Uhr aus den Augen gelassen. Er habe das Gerät nach Abschluss von Parkettlege- und Schleifarbeiten in einem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses kurzfristig im Flur des Erdgeschosses neben dem Aufzug abgestellt, um oben die restlichen Arbeitsgeräte zu holen. Als der Mann mit dem Aufzug wieder in das Erdgeschoss kam, sie die Parkett-Schleifmaschine nicht mehr dagewesen.

Die Bandschleifmaschine laut Polizei grün lackiert mit zwei grünfarbenen Führungshebeln, einem weißen Auffangsack und einem gelben Stromkabel. Den Wert beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Singen, Telefon 07731 8880.