Nach drei Einbruchversuchen ermittelt die Polizei. Vermutlich ein Einbrecher soll sich nicht nur an einem Kiosk und einem Kassenautomaten zu schaffen gemacht haben, sondern auch in den Tafel-Laden am Heinrich-Weber-Platz eingebrochen sein.

Gleich an mehreren Objekten soll sich der unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Hohgarten und Heinrich-Weber-Platz mit Einbruchswerkzeug zu schaffen gemacht. Mit einem Hebelwerkzeug versuchte der Täter laut Polizei die Hintertür eines Kiosks am Heinrich-Weber-Platz aufzubrechen. Hier scheiterte der Unbekannte an der massiven Türe.

Unweit des Kiosks machte sich der Einbrecher dann mit seinem Einbruchswerkzeug an einem Kassenautomaten am Gebäude des städtischen Eigenbetriebes Kultur & Tourismus Singen im Hohgarten zu schaffen. Auch an dem Automaten scheiterte der Versuch und der Unbekannte blieb ohne Beute.

Erfolgreich sei die Diebestour im Tafelladen gewesen, wo der Täter nicht nur Lebensmittel erbeutete, sondern auch Bargeld aus einer Kaffeekasse, wie Polizeisprecher Dieter Popp dem SÜDKURIER erläuterte.

Die Polizei Singen ermittelt in beiden Fällen wegen des versuchten schweren Diebstahls und nimmt Hinweise entgegen, Telefon (07731)888-0.