Der Frust bei Pfarrer Bernhard Knobelspies sitzt tief: Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter fünf Fensterscheiben in der Herz-Jesu-Kirche in Singen eingeworfen und damit einen erheblichen Sachschaden verursacht. „Es ist absolut ärgerlich und wirklich nicht nachzuvollziehen, dass jemand ein Gotteshaus beschädigt“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Bei den eingeworfenen Fenstern handelt es sich nach Polizeiangaben zum Teil um sogenannte Bleiglasfenster. Deshalb sei der Schaden auch wesentlich höher als bei normalen Fensterscheiben.

Die Herz-Jesu-Kirche in der östlichen Singener Innenstadt. | Bild: Freißmann, Stephan

Trotz des Ärgers ob des entstandenen Schadens gibt es wenige Tage nach der Beschädigung auch positive Nachrichten. Laut Pfarrer Bernhard Knobelspies sei der Schaden nicht so groß wie befürchtet. Da es sich lediglich um Außenfenster gehandelt habe, die zu Schaden gekommen waren, können die anstehenden Ostergottesdienste in der Singener Kirche stattfinden. „Wir werden unsere Gottesdienste normal feiern können, die Beschädigungen haben darauf keinen Einfluss“, sagt Knobelspies.

Aber der Frust sitze dennoch tief in der Herz-Jesu-Kirche. Denn die zerstörten Bleiglasfenster seien laut des katholischen Geistlichen kein Einzelfall. Immer wieder komme es rund um die katholische Kirche in der Innenstadt zu Vandalismus. „Um die Herz-Jesu-Kirche passieren in der jüngsten Vergangenheit leider ständig Zerstörungen und Provokationen“, macht Pfarrer Bernhard Knobelspies deutlich. Aber auch vom jüngsten Vorfall wolle man sich nicht entmutigen lassen. „Wir lassen uns davon nicht verrückt machen und blicken nun voller Vorfreude auf das bevorstehende Osterfest“, so Knobelspies weiter.

Streckenweise fordern auch Hinweisschilder die Menschen zum anständigen Verhalten rund um das Gotteshaus auf – wie diese eindeutige Darstellung. | Bild: Freißmann, Stephan

Bei der Polizei laufen die Ermittlungen zu den eingeworfenen Fensterscheiben an der Herz-Jesu-Kirche indes weiter. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder zum Tathergang liefern können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Singen unter der Telefonnummer (07731) 8880 zu melden.