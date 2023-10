Das Theater „Die Färbe“ zeigt am kommenden Samstag, 21. Oktober, ein Gastspiel des Theaters Lindenhof Melchingen mit dem Stück „Chaim und Adolf – Eine Begegnung im Gasthaus“ von Stefan Vögel, schreibt die Einrichtung in einer Pressemitteilung. Das Gastspiel in der Färbe beginnt um 20.30 Uhr. Platzreservierung nach Eingang der Kartenbestellung.

Darum geht es in dem Stück: Chaim Eisenberg, Israeli mit deutschen Wurzeln, kommt zum wiederholten Male zum Wandern ins Schwabenland. In dasselbe Dorf, in denselben Gasthof. Doch eines fehlt ihm in der Idylle: Ein adäquater Schachpartner. Laut Gastwirt Martin kommt dafür nur einer in Frage: der Bauer Adolf. Obwohl der Name bei Chaim Skepsis auslöst, lässt er sich auf die Schachpartie ein und Adolf entpuppt sich als kluger und schlagfertiger Partner mit Witz und Humor. Mit dem gemeinsamen Spiel, welches von Gastwirt Martin aufmerksam verfolgt wird, beginnt gleichzeitig eine Spurensuche in der Vergangenheit. Mit leichter, spielerischer Hand wird eine einzigartige Liebesgeschichte aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs erzählt, die bis heute wirkt und in welche die beiden Schachspieler durch ihre Vorfahren verwoben sind.

Uraufgeführt wurde das Stück am 25. Oktober 2018 am Theater Lindenhof. Die Regie führt Franz Xaver Ott. Die Aufführung wurde mit dem Monica-Bleibtreu-Publikums-Preis der Hamburger Privattheatertage 2019 ausgezeichnet. Als Schauspieler auf der Bühne: Martin Olbertz, Stefan Hallmayer, Franz Xaver Ott und Peter Höfermayer. Stefan Vögel ist auf dem Färbe-Spielplan kein Unbekannter: 2022 inszenierte Elmar F. Kühling seine Komödie „Die Niere“.