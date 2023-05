Meinung vor 1 Stunde

Die unendliche Baustelle an der Schaffhauser Straße: Die nächste Runde kommt im August

Der Bahnübergang in der Schaffhauser Straße in Singen ist mit schöner Regelmäßigkeit geschlossen. Die nächste Runde kündigt sich bereits an. Was baut die Bahn denn nun schon wieder?