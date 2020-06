Die Aktion Mensch fördert die Tafel Singen und ermöglicht der Tafel neue Wege. Ab dem 19. Juni lädt die Tafel wieder zum Mittagstisch ein. „Nach vielen Wochen Corona-Krise und Schließung des Tafelrestaurants kann die Tafel in Singen wieder zu Tisch bitten“, freut sich Initiator Udo Engelhardt über die frohe Botschaft.

Wie es in der Pressemitteilung der Sozialeinrichtung heißt, sei dies angesichts der Hygiene-Vorgaben vorerst allerdings nur in zwei aufeinander folgenden Zeiten möglich. Die ersten Gäste sind von 12 bis 12.45 Uhr eingeladen. Danach kann eine zweite Gruppe von Gästen bis 13.30 Uhr zum Essen kommen. Jeder Gast kann sich für die eine oder andere Zeit entscheiden. Dazu ist eine Anmeldung im Tafelbüro erforderlich.

Das Menu kostet für Menschen mit wenig Geld und Kundenkarte inklusive Getränken 2 Euro. Mit den zwei unterschiedlichen Essenszeiten ist gewährleistet, dass der erforderliche Abstand zwischen den Tischen eingehalten werden kann. Das Küchen-Team der Tafel freue sich darauf, die Gäste wieder in den alten Räumen und im gewohnten Rahmen begrüßen zu können, so Udo Engelhardt.

24.000 Euro von der Aktion Mensch

Doch Corona ist längst nicht überwunden und hat an mehrere Stellen zu neuen Herausforderungen geführt, aber auch das entwickeln neuer Ideen notwendig gemacht. Für neue Aufgaben sucht die Tafel deshalb noch weitere Helfer. Unterstützung gab es von einer großen Hilfsorganisation. „Die Tafel in Singen hat von der Aktion Mensch eine Fördersumme von über 24.000 Euro erhalten und konnte darüber eine neue Mitarbeiterin und einen neuen Mitarbeiter einstellen“, so Engelhardt.

Über das Corona-Soforthilfeprogramm der Aktion Mensch hatte die Tafel Gelder für die Notsituation beantragt, die sich aus der Corona-Krise ergeben hat: Aus gesundheitlichen Gründen musste sich die Leiterin der Tafel schützen und konnte die Tafel nur noch vom Homeoffice aus unterstützen. Für diesen Ausfall hat die Tafel Singen einen Personalkostenzuschuss zur Unterstützung der Tafelleitung beantragt und bewilligt bekommen. Zum 1. Juni konnte mit Thomas Glöckler ein Mitarbeiter eingestellt werden, der nach 20 Jahren Beschäftigung in der Industrie einen beruflichen Neustart im Sozialbereich gesucht und nun bei der Tafel gefunden hat.

Einkauf dauert wegen Corona länger

Ein weiteres Problem hat sich für die Tafel dadurch ergeben, dass ein Einkauf in Corona-Zeiten durch die Vorgaben deutlich länger dauert als in normalen Zeiten. Zur Entlastung hat sich der Verein deshalb dazu entschlossen, eine zweite Ausgabestelle in der Südstadt zu eröffnen. Auch für diese Aufgabe wurde eine weitere Mitarbeiterin gesucht und gefunden. Seit 1. Mai hat Magdalena Kern die Leitung der „Tafel im Zelt“ beim Siedlerheim übernommen.

Mit der Förderung der Aktion Mensch können nicht alle zusätzlichen Kosten für die beiden neuen Mitarbeiter, die jeweils halbtags bei der Tafel eingestellt sind, abgedeckt werden. Aber die Förderung entlastet die Tafel deutlich und ermöglicht einen Neustart in der Krise. Damit verbunden ist auch eine erforderliche Neuaufstellung der Tafel-Teams am Heinrich Weber Platz und in der Südstadt. Die Singener Tafel sucht aktuell neue Helfer zur Mitarbeit an beiden Tafelstandorten. Das geht bei der Tafel über den Bundesfreiwilligendienst oder auf ehrenamtlicher Basis.