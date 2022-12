von der Lokalredaktion Singen

Es kann nur besser werden: Dieser Satz stand vor ziemlich genau einem Jahr auch an dieser Stelle. Und damals haben wir alle noch geglaubt, dass er stimmt. Doch trotz weltweiter Krisen und sogar einem Krieg in Europa, die auch hierzulande für Unsicherheit und Probleme sorgen, sollte der Blick fürs Positive nicht verloren gehen. Das Corona-Virus hat 2022 zum Beispiel für deutlich weniger Einschränkungen gesorgt als im Jahr zuvor. Jetzt, mitten im Winter, können Schulen, Handel und Gastronomie offen bleiben – fast schon ungewohnt. Bei allen Baustellen, die es im wörtlichen wie im übertragenen Sinn noch gibt, wurde auch viel Positives geschafft. Und vielleicht gab es auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr auch einen persönlichen Meilenstein, der Sie positiv auf 2022 blicken lässt.

Das SÜDKURIER-Redaktionsteam für Singen und den Hegau steht in jedem Fall bereit, auch 2023 das Geschehen in der Region zu begleiten, spannende Berichte zu machen und Ihnen dabei zu helfen, den Überblick zu bewahren. In diesem Sinne wünschen Isabelle Arndt, Matthias Biehler, Albert Bittlingmaier, Stephan Freißmann, Matthias Güntert, Jacqueline Weiß, Rasmus Peters und Sarah Seibl ein gutes neues Jahr – auf dass wir uns gut und gesund wieder lesen!