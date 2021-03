Das Projekt

Der neue Bee-Deal (Bienen-Pakt) ist eingebettet in das Interreg-Projekt „Bürger – Bienen – Biodiversität“ der in Radolfzell ansässigen Bodensee-Stiftung. Beim Bee-Deal geht es um die Ausbildung von Blühbotschaftern und die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement für blühende Landschaften. Dies kann im eigenen Garten, in der Kommune, in der Firma oder auch in der Umweltbildung passieren. Neben Singen hat sich auch die Gemeinde Moos dem Bienen-Pakt angeschlossen.Im Laufe des Sommers sind weitere Veranstaltungen geplant, darunter auch Exkursionen. Weitere Informationen zum Bienen-Pakt gibt es auf der Internetseite der Bodensee-Stiftung . Die Kontaktdaten der Blühbotschafter, Wissenswertes rund um das Projekt und viele Veranstaltungen finden sich auf der Seite www.bluehbotschafter.eu