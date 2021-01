Der zweite Streich, der folgt sogleich! Denn es ist Einiges geschehen, ob in den Bereichen Politik, Stadtentwicklung oder Wirtschaft. Die Corona-Pandemie hat Vieles, aber nicht alles zum Erliegen gebracht.

Bild: Bild: Kalim - Stock.Adobe.com, Grafik: Ute Schönlein

Auch bei den Persönlichkeiten in Singen und im Hegau gibt es bekannte Gesichter, die gehen, oder neue Gesichter, die kommen. Rätseln Sie fleißig mit, denn es winken sechs tolle Preise.

Endlich fertig: Das Cano hat im Dezember seine Türen geöffnet. | Bild: Tesche, Sabine

Ein neuer Meilenstein

Der 10. Dezember 2020 geht in die Stadtgeschichte Singens ein, denn an diesem Tag eröffnete das neue Einkaufszentrum Cano. Geplant war eigentlich der 19. November. Doch warum verzögerte sich die Eröffnung? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 19.

Die Sonderwünsche der Mieter sorgten dafür, dass das Bauteam noch einige Tage mehr zu tun hatte. So eine Rolltreppe für Müller braucht nun mal seine Zeit. (Lösungsbuchstabe L)

Dutzende Bauarbeiter infizierten sich mit dem Coronavirus, daraufhin wurde ein einwöchiger Baustopp verhängt. (Lösungsbuchstabe J)

Wegen der Corona-Pandemie kam der Warenverkehr ins Stocken: Der italienische Marmor für die Flure konnte erst verspätet geliefert werden. (Lösungsbuchstabe K)

Holger Mayer am historischen Rathaus-Eingang auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz als Bürgermeister von Hilzingen. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Zwei neue Gesichter

In vier Hegau-Gemeinden war 2020 ein Wahljahr. Und während junge Bürgermeister wie Holger Mayer in Hilzingen keine Neuheit mehr sind im Hegau, machte die Wahl in Büsingen besonders Schlagzeilen. Warum? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 5.

Die Exklave entschied sich wegen ihres Sonderstatus erstmals, einen Schweizer zum Bürgermeister zu machen. Der könne besser mit den Eidgenossen verhandeln, so die Begründung. (Lösungsbuchstabe N)

Ganz knapp entschied sich die Gemeinde mit 1500 Einwohnern für ihren alten Bürgermeister Markus Möll. Für ihn hat sich das Warten damit gelohnt: eigentlich sollte schon früher gewählt werden, doch das wurde wegen Corona verschoben. (Lösungsbuchstabe R)

Der neue Chef ist eine Chefin: Mit Vera Schraner hat Büsingen als erste Gemeinde im Landkreis eine Frau an der Spitze. (Lösungsbuchstabe B)

Noch zischt und bruddelt das Eisen bei Fondium in Singen, das Eisenguss-Unternehmen steht vor wegweisenden Jahren – und ist zuversichtlich, dass es Zukunft hat. | Bild: FONDIUM Singen GmbH

Zeit für kreative Lösungen

Was machen, wenn die Aluguss-Branche schwächelt und die rund 800 Mitarbeiter weiter beschäftigt werden sollen? Fondium ist in diesem Jahr kreativ geworden. Doch was ist das neueste Produkt? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 10.

Weil die Fondium-Macher persönlich gerne grillen, lag die Idee fürs nächste Produkt nahe: Ein Grill soll es sein. (Lösungsbuchstabe D)

Inspiriert vom französischen Marktführer produziert Fondium nun auch Aluguss-Töpfe, in denen Braten und Rouladen besonders lecker werden sollen. (Lösungsbuchstabe K)

Warum nicht mal was ganz Neues, dachten sich die Fondium-Geschäftsführer: Blumenkübel aus Aluguss haben den unschlagbaren Vorteil, dass sie nicht so leicht umkippen. Dekorativ nicht nur für den Garten, sondern auch jede Einfahrt als Wegweiser. (Lösungsbuchstabe T)

Marian Schreier beim Straßenwahlkampf im Stuttgarter Schlosspark. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Ein Mutausbruch gen Stuttgart

Marian Schreier ist immer für Überraschungen gut, 2020 machte er mit einer Kandidatur als Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt Stuttgart auf sich aufmerksam. Bemerkenswert war dabei sein Wahlslogan – wie lautete der nochmal? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 2.

„Gemeinsam können wir etwas verändern“ in Anspielung auf zerstrittene Lager der CDU und der Grünen. (Lösungsbuchstabe A)

„Zurück zu den Wurzeln“ in Anspielung darauf, dass Schreier in Stuttgart geboren wurde. (Lösungsbuchstabe U)

„Der Junge kann das“ in Anspielung auf sein verhältnismäßig junges Alter. (Lösungsbuchstabe I)

Andreas Egger geht seit den 80er-Jahren bei der Singener Feuerwehr ein und aus, seit 2003 ist er Kommandant. Doch diese Ära ist seit 1. Januar beendet. | Bild: Arndt, Isabelle

Das Feuer brennt weiter

Zwischen viele neue Gesichter und ein bleibendes Gesicht mischt sich auch eines, was man künftig seltener sehen wird: Andreas Egger. Denn der Kommandant verlässt die Singener Feuerwehrwache zum Jahreswechsel. Doch wo geht er eigentlich hin? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 16.

Das Land Nordrhein-Westfalen braucht eine Allzweckwaffe gegen Großbrände. Nach mehreren Vorfällen soll Andreas Egger für mehr Brandsicherheit sorgen. Aufmerksam wurde das Land auf den Singener Kommandanten durch den Brand der Scheffelhalle, wo er einen kühlen Kopf bewies. (Lösungsbuchstabe L)

Das Cano braucht einen Brandmeister, nachdem die Brandmeldeanlage noch optimiert werden muss. Bei der dritten Anfrage konnte Egger nach eigenen Angaben nicht anders, als Ja zu sagen. (Lösungsbuchstabe C)

Der Landkreis Konstanz braucht einen neuen Kreisbrandmeister. Nach mehreren Wechseln soll Andreas Egger nun ein wenig Ruhe in das Amt bringen – und von Konstanz aus die vielen Aufgaben übernehmen, die in den vergangenen Monaten liegen geblieben sind. (Lösungsbuchstabe S)

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler (links) und Landrat Zeno Danner besichtigen die Kabinen in der Singener Stadthalle, in denen ab 15. Januar die Impfungen gegen das Coroan-Virus stattfinden sollen. | Bild: Stadt Singen

Singen wird zum Zentrum

Impfen ist zum Jahreswechsel in aller Munde und auch in Singen wurden die ersten Menschen bereits gegen das Coronavirus geimpft. Allerdings nicht im Testzentrum, denn das macht erst zum 15. Januar auf. Das Pensum, das dort dann geplant ist, ist interessant. Wie viele Menschen sollen dort täglich geimpft werden? Vorausgesetzt, es kommen genügend Impfdosen an. Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 8.

500, dafür wird an fünf Tagen pro Woche von 8 bis 18 Uhr geimpft. (Lösungsbuchstabe I)

750, dafür wird an sechs Tagen pro Woche von 7 bis 21 Uhr geimpft. (Lösungsbuchstabe A)

1000, dafür wird an sechs Tagen pro Woche von 6 bis 22 Uhr geimpft. (Lösungsbuchstabe E)

Kein Schrillen am Sirenentag

Der 10. September sollte als erster bundesweiter Warntag alle Menschen für Notfälle sensibilisieren. Doch in Singen klappte das nicht so richtig – woran lag es? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 18.

Viele Singener waren im Urlaubsmodus und ließen sich von den Sirenen nicht stören. (Lösungsbuchstabe L)

Singens Blaulicht-Organisationen waren an diesem Tag auf einer wichtigen Schulung, deshalb wurde von einer Beteiligung am Warntag abgesehen. (Lösungsbuchstabe K)

In Singens Kernstadt gibt es gar keine Sirenen mehr, entsprechend war auch nichts zu hören. Doch die zentrale Alarmierung war ohnehin von Pannen geprägt. (Lösungsbuchstabe E)