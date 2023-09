Singen vor 1 Stunde

Abschied vom Aachbad: Die Freibadsaison war gut, aber was wird aus dem Kiosk?

Der Start war holprig, denn am Kiosk gab es einige Kritik. Doch nach der Saison sind die Verantwortlichen der Stadt und die neue Pächterin ziemlich zufrieden. So verlief die Badesaison in Singen.