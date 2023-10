Herr Sommer, das Institut für Demoskopie Allensbach hat die Einschätzungen der Bevölkerung zur wirtschaftlichen Situation erhoben. Konnten Sie dabei neue Erkenntnisse gewinnen?

Ja, in der Tat. Die Bevölkerung beobachtet die derzeitige Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland mit großer Sorge. Die Umfrageergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass die Bevölkerung darin nicht nur eine momentane Schwächephase sieht, sondern Anzeichen einer nachhaltigen Schwächung.

Woran machen Sie das fest?

In unseren Trendreihen sehen wir, dass die Überzeugung, dass Deutschland auch in zehn bis 15 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören wird, dramatisch zurückgegangen ist. Bis 2021 gingen rund zwei Drittel der Bevölkerung davon aus, dass Deutschland wirtschaftlich stark bleibt, aktuell nur noch 31 Prozent.

Ist das den aktuellen Wirtschaftszahlen geschuldet?

Keineswegs ausschließlich. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht die Situation durchaus differenzierter und benennt eine ganze Reihe an Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Wirtschaft. Dazu gehören insbesondere zu viel Bürokratie, die Dauer von Genehmigungsverfahren, die hohen Energiekosten, der Arbeitskräftemangel, der Rückstand bei der Digitalisierung sowie Mängel im Bildungssystem.

Also viele Faktoren, die schon seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten, bekannt sind. Doch was ist die Folge?

Die Folge sind diffuse Ängste der Bevölkerung. Fast jeder Zweite ist überzeugt, dass die besten Jahre hinter uns liegen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Wohlstandsverlusten. Insbesondere in den schwächeren sozialen Schichten ist diese Sorge weit verbreitet.

Insofern drängt sich die Frage auf, ob die Akzeptanz der Marktwirtschaft unter der negativen Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland leidet?

Momentan noch sehr eingeschränkt. Trendreihen belegen, dass die Akzeptanz der Marktwirtschaft immer auch vom wirtschaftlichen Erfolg und insbesondere von der Teilhabe der Bevölkerung an diesem Erfolg abhängt. Insofern beobachten wir zwar, dass der Rückhalt für das Wirtschaftssystem derzeit schwächer wird, aber nach wie vor sind die kritischen Stimmen deutlich in der Minderheit.

Das Institut für Demoskopie Allensbach erhebt repräsentative Umfragen in ganz Deutschland. Gibt es bezüglich der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung starke regionale Unterschiede?

Wir erheben die Einstellungen der Bevölkerung über alle Bevölkerungsschichten. Dabei werden das Geschlecht, das Alter, die Berufsstellung und die regionale Verteilung nach Quoten berücksichtigt, damit ein repräsentatives Meinungsbild entsteht. Die Ergebnisse zeigen teilweise deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der Bevölkerung in den alten und den neuen Bundesländern. So sehen die Menschen im Osten die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands deutlich kritischer als die westdeutsche Bevölkerung.

Das überrascht, denn gerade in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg gab es große Investitionen von internationalen Konzernen, während zum Beispiel Baden-Württemberg durch die Transformation der Automobilindustrie vor großen Umbrüchen steht.

Das stimmt. Aber für die Beurteilung der wirtschaftlichen Perspektiven des Landes spielen Abstiegsängste und die Sorge vor Wohlstandsverlusten eine größere Rolle als einzelne Standortentscheidungen.

Spätestens seit der Corona-Pandemie hat die Digitale Transformation der Gesellschaft einen großen Schub erhalten. Mit der Software ChatGPT wurde jetzt die Künstliche Intelligenz (KI) ins Blickfeld gerückt. Wie stehen die Bevölkerung sowie die Wirtschaft zum Thema Künstliche Intelligenz?

Die Bevölkerung ist mehrheitlich verunsichert bis ängstlich. Das ist nicht ungewöhnlich in einer Phase, in der die Vorstellungen von einer Technologie noch sehr vage sind. Die Bevölkerung befürchtet vor allem die Manipulation der öffentlichen Meinung, eine zunehmende Überwachung, aber auch den Verlust von Arbeitsplätzen. Interessant ist, dass jedoch nur 21 Prozent glauben, dass Künstliche Intelligenz einen nennenswerten Einfluss auf ihr eigenes Leben haben wird.

Und die Wirtschaft?

Die Wirtschaft sieht viele Chancen und Potenziale, wie eine Befragung von Führungskräften deutscher Unternehmen ergeben hat. Neben den Chancen wird vor allem der Rückstand gegenüber den USA und der Nachholbedarf thematisiert. Also ein eher gespaltenes Bild zwischen Bevölkerung und Wirtschaft.