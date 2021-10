von Sandra Bossenmaier

Die Liberalen haben bei ihrer Mitgliederversammlung jüngst eine erste Bilanz zu den Ergebnissen der Bundestagswahl gezogen.

Kirsten Brößke, Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Singen, drückte gleich zu Beginn ihre Freude über das gute Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl aus.

Liberale aus dem Kreis Konstanz im Bundestag

Es sei gut gewesen Augenmaß zu wahren und nicht mit der Menge zu gehen. Dabei sei liberales Gedankengut ganz wichtig. Auch freue man sich, dass mit der Bundestagskandidatin Ann-Veruschka Jurisch, die über die Landesliste der FDP Baden-Württemberg in den Bundestag gewählt wurde, nach Birgit Homburger endlich wieder eine Liberale aus dem Kreis Konstanz im Bundestag sitzt.

Singen Berufsbild Bevölkerungsschutz: Stefan Schüttler schützt Singen vor Katastrophen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben im Kreis Konstanz mit 10,9 Prozent Erststimmen und 15 Prozent Zweitstimmen ein hervorragendes Ergebnis geholt“, so Brößke. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Bundestagswahl 2017 sei dies eine Steigerung. Darauf könne man stolz sein.

Doch nach der Wahl sei auch wieder vor der Wahl und jetzt komme es darauf an, was die Liberalen in Berlin mit diesem Ergebnis machen werden.

Sympathie für CDU und Neue Linie

Auf kommunaler Ebene habe die FDP ein gutes Verhältnis zur CDU und zur Neuen Linie gefunden, so Brößke beim Rückblick auf die Arbeit im Singener Gemeinderat, dem sie angehört. Zur Frage, welche Koalition man sich im Ortsverband wünsche wollte sie sich nicht konkret äußern. Man werde sehen, wohin die Reise gehe.

Singen Amtseinführung für das Singener Rathaus: Mit Elan in die zweite Amtszeit Das könnte Sie auch interessieren

Neuer stellvertretender Vorsitzender

Laut Tagesordnung standen die Wahlen des Vorstandes an. Einstimmig wiedergewählt wurden für zwei Jahre Kirsten Brößke (Erste Vorsitzende), Peter Hänssler (stellvertretender Vorsitzender), Ingomar Kohl-Quabeck (Kassier), Christine Waibel (Schriftführerin), Johannis Danassis, Heiko Stärk und Daniel Wäschle (Beisitzer).

Neu im Vorstand ist Markus Bumiller. Er kommt als weiterer stellvertretender Vorsitzender hinzu. Bei der jüngsten Landtagswahl war der 40-jährige Unternehmer und Familienvater für die FDP im Wahlkreis Singen/Stockach angetreten, konnte aber kein Mandat erreichen.