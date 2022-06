Die Scheffelhalle, die lieben wir alle, die Scheffelhalle, die lieben wir sehr – so heißt es in einem Liedtext, den Stephan Glunk über das ehemalige Singener Kleinod geschrieben hat. Damit spricht der Zunftmeister der Poppele-Zunft für Generationen. Schon im Jahr seiner Geburt 1958 haben sich seine späteren Schwiegereltern bei einem Bankenball in der Scheffelhalle kennengelernt, sein Vater Karl Glunk war von 1969 bis 1982 Zunftmeister der Poppele.

Die Scheffelhalle im Sommer 2019. Das Bild von SÜDKURIER-Leser Manfred Bassler entstand nur wenige Monate bevor die Scheffelhalle im 2020 komplett bei einem Feuer zerstört wurde. | Bild: Manfred Bassler

Stephan Glunk hat als Elfjähriger die Fasnacht geradezu eingesogen: „In den 70er-Jahren saßen wir Kinder zu Hundert vor der Bühne und sahen zu, wie die Gäste bei der Polonaise dicht an dicht durch die Halle zogen und die Galerie zu zittern begann“, erinnert sich Glunk. Bei den Bällen sei es zum Teil so voll und heiß gewesen, dass die Brillengläser beschlugen. Aber die als Provisorium gebaute Scheffelhalle habe bis zum Schluss allem standgehalten.

Singen Steigt die Versicherungssumme? Die Stadt könnte mehr Geld für den Neubau der Scheffelhalle erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Das schreibt Glunk auch den Poppele zu, die über die Fasnachtszeit die Halle von der Stadt angemietet hatten. Für zahlreiche Mitglieder wurde der Ort in dieser Zeit zur zweiten Heimat. Mit Riesenaufwand sei dekoriert worden und auch die schlimmsten Stellen im Parkett wurden ausgebessert. „In einer Woche haben wir die Halle wieder so in Schuss gebracht, dass sie weitere elf Monate durchhielt“, sagt er mit närrischem Schmunzeln.

Zur Serie Als Provisorium zum Sängerfest des Männerchors 1925 erbaut, wurde die Scheffelhalle von Bürgern aus dem ganzen Umkreis wegen ihrer einzigartigen Atmosphäre geliebt. Nicht nur die Narren feierten hier, sondern auch unzählige Konzerte, Hochzeiten und Sportveranstaltungen fanden statt. In der Nacht vom 16. auf den 17. November 2020 brannte die Halle bis auf die Grundmauern nieder. Zum 100-jährigen Bestehen soll sie in neuem Glanz wieder auferstehen. In loser Folge berichtet der SÜDKURIER bis dahin über Menschen, die mit der Scheffelhalle Erlebnisse verbinden. Falls auch Sie Erinnerungen haben, melden Sie sich unter:

singen.redaktion@suedkurier.de

In dieser Zeit wurde die Scheffelhalle auch zu einem Kunsttempel hergerichtet, wie Glunk sagt. Denn mit Gero Hellmuth haben die Poppele einen Künstler in ihren Narren-Reihen, der einzigartige Bühnenbilder und Wandfriese entworfen und gemalt hat. In der Zunftschüür der Poppele sind diese Schätze aufbewahrt. Unter ihnen wahre Kunstwerke, die auf großflächigen Bildleinwänden das närrische Leben bei zahlreichen Veranstaltungen festhalten.

Der Ball der Bälle im Stall der Ställe: Archivbilder zeugen von der bunten belebten Vergangenheit der Scheffelhalle in Singen: Hier wurde auch, aber nicht nur die Fasnacht gefeiert. | Bild: Tesche, Sabine

Mit Blick zurückbleibt dem Zunftmeister eins in lebendiger Erinnerung: „Jeder Zunftball war für sich etwas Besonderes.“ Das seien Pflichttermine gewesen, Leute, die sich das ganze Jahr nicht gesehen hatten, trafen sich. „Um dabei zu sein, reisten selbst viele Weggezogene zum Zunftball nach Singen“, weiß Glunk. Zum Zunftball gebe es auch zig Anekdoten, denkt er an einen Auftritt mit einem echten Kamel aus einem in Singen gastierenden Zirkus. „Bei der Probe öffnete das Kamel schon beim Reingehen in die Halle seine Schleusen. Wenn das auf der schrägen Bühne passiert wär, wäre alles in den Saal gelaufen“, so Glunk. Man entschied sich dann doch für ein Plüschkamel.

Hilzingen Jetzt reicht es! Vandalen randalieren zum fünften Mal binnen weniger Wochen an Verkaufsautomat Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Kunst des Wortes wurde zelebriert. Der Höhepunkt des Narrenspiegels sei seit 1957 die Büttenrede von Wafrö alias Walter Fröhlich gewesen. Eine geniale Szene hätten Peddi Schwarz und Arnold Bippus geliefert. Schwarz hatte tatsächlich mal eine Textzeile vergessen. Bippus ließ Schwarz kalt mit den Worten stehen: „Ich woss wie‘s wieter goht, aber ich sag‘s dir it.“ Auch Michael Burzinski sorgte bei seiner Vorstellung als neuer Zunftkanzler für Belustigung des Publikums. Versteckt im Kartoffelsack war er zu früh auf die Bühne gekommen und schnell wieder nach hinten gehüpft. Er hatte sich im Stichwort geirrt.