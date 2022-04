Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in Singen schreitet weiter voran: Wie die Stadtverwaltung Singen in einer Mitteilung informiert, sind die Arbeiten an den Haltestellen am Hallenbad in der Waldeckstraße abgeschlossen. Damit sind in Singen nun beinahe 50 Prozent aller Bushaltestellen barrierefrei und können auch von älteren Bürgern und Menschen mit einer Behinderung im öffentlichen Nahverkehr genutzt werden. Laut Lilian Gramlich von der städtischen Pressestelle sind 93 der 202 Bushaltestellen im Singener Stadtgebiet bereits barrierefrei umgestaltet worden.

Die Kosten für eine barrierefreie Bushaltestelle belaufen sich laut Gramlich auf 20.000 bis 30.000 Euro. Als Zuschuss habe die Stadtverwaltung auch Fördergelder von Land und Bund erhalten. „Singen hat sich für die Förderung von zehn Bushaltestellen in der Nordstadt im Sonderprogramm Barrierefreiheit beworben und die Zusage für einen Kostenzuschuss erhalten“, heißt es in der Presseinformation.

Es ist schon klar, welche Bushaltestellen als nächste umgebaut werden

Und der Ausbau der Haltestellen soll weitergehen: Die Bushaltestellen Am Posthalterswäldle, in der Hohenhewenstraße, im Schönhutweg, in der Höristraße und in der Bruderhofstraße sollen schon bald folgen. Zudem werden die beiden Haltestellen in Friedingen in der Buchbergstraße im Zuge einer anstehenden Rinnensanierung in den kommenden Wochen umgebaut. Beim Ausbau werden besonders stark frequentierte Haltestelle bevorzugt.

Aber auch die Singener Stadtteile seien laut Gramlich mit Blick auf die Barrierefreiheit der Bushaltestellen gut aufgestellt: „Die nördlichen Ortsteile Schlatt, Hausen und Beuren haben bereits mehrere barrierefreie Bushaltestellen. Auch in den anderen Ortsteilen soll der Ausbau vorangetrieben werden“, betont Gramlich auf Nachfrage.

Der Umbau umfasst vor allem spezielle Bordsteine, die einen barrierefreien Einstieg in Busse ermöglichen. Außerdem werden Blindenleitplatten mit Profilen verlegt, damit auch sehbehinderte Menschen die Haltestellen möglichst einfach benutzen können.