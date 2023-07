Passender hätte die Kulisse nicht sein können: Direkt unter dem 1960 entstandenen Wandbild „Krieg und Frieden“ von Otto Dix im Ratssaal des Singener Rathauses hielt der Verein Integration in Singen (Insi) seine Mitgliederversammlung ab. Das Gemälde zeige den Zustand der Welt, in der wir aktuell lebten, machte Insi-Vorsitzender Bernhard Grunewald in seiner Begrüßung deutlich. Schutzsuchende sähen sich in Europa einer zunehmenden Ablehnung gegenüber. Die geänderte Reform der europäischen Migrationspolitik setze auf eine schnellere Abschiebung und Abschreckung. Insi versuche jeden Tag, Menschen bei ihren Anliegen zu helfen. Ziel sei es, aus einem guten Nebeneinander ein noch besseres Miteinander und Füreinander zu machen.

Über den Verein Der Verein Integration in Singen (Insi) entstand 2018 mit zunächst 40 Mitgliedern aus dem Helferkreis Asyl (Hasylis). Heute zählt der Verein 256 Mitglieder. Vielfältig sind die Aufgaben des Vereins in einer Stadt, in der jeder Zweite einen Migrationshintergrund hat. Er richtet sich explizit nicht nur an Geflüchtete, sondern an alle Einwanderer sowie deren Nachkommen. In Singen leben Menschen aus 100 Nationen. Ziel ist es, sie bei der Integration und der Vernetzung mit der Bevölkerung zu begleiten und zu unterstützen. (bai)

Bürgermeisterin Ute Seifried betonte als Schirmherrin des Vereins in ihrem Grußwort die Bedeutung für die Stadt. Sie dankte dafür, dass der Verein Aufgaben übernehme, die die Stadt nicht leisten könne. Außerdem wies sie auf die mehr als 100-jährige Willkommenskultur der Stadt Singen hin. Abschließend betonte Seifried, dass Diskriminierung, Unterdrückung von Frauen und Gewalt keinen Platz in der Stadt Singen habe.

Singens Sozialbürgermeisterin Ute Seifried dankte dafür, dass der Verein Aufgaben übernehme, die die Stadt nicht leisten könne. | Bild: Freißmann, Stephan

Im Tätigkeitsbericht des Vereins informierte Grunewald unter anderem über den äußerst erfolgreichen Bewerbungstreff, der jeden Mittwochnachmittag unter der Leitung von Mona Schramm stattfindet. Vor drei Jahren gestartet, konnte inzwischen mehr als 300 Arbeitssuchenden bei ihrer Bewerbung geholfen werden. Von großer Bedeutung sei die Zusammenarbeit mit der Stadt Singen. Inzwischen habe der 27. Austauschtermin stattgefunden.

Im März dieses Jahres wurde der Kooperations- und Leistungsvertrag mit der Stadt überarbeitet, der aus dem Jahr 2018 stammte. Im gleichen Zug wurde der Zuschuss der Stadt von 19.640 Euro auf 31.200 Euro erhöht, was der Verein als eindeutiges Zeichen der Wertschätzung seiner Arbeit sieht. Die zusätzlichen Zuschüsse sind für eine externe Finanz- und Lohnbuchhaltung, gestiegene Sachkosten und die Aufstockung zweier Mini-Jobs auf 520 Euro vorgesehen.

Mona Schramm übernimmt Aufgaben von Beatrix Gabele

Unter der Wahlleitung von Bürgermeisterin Seifried wählten die Mitglieder einstimmig Mona Schramm als Nachfolgerin von Beatrix Gabele, die als stellvertretende Vorsitzende aus dem Vorstand ausschied. Ebenfalls einstimmig in den erweiterten Vorstand als Beisitzerinnen gewählt wurden Rechtsanwältin und Gemeinderatsmitglied Isabelle Büren-Brauch sowie die Kulturwissenschaftlerin Linda Addae. Auch einstimmig war die Berufung von Melina Tachtalis in den Beirat des Vereins.

Einen Scheck über 5000 Euro aus dem Verkauf ihrer Kunstsammlung konnte Bernhard Grunewald aus den Händen von Hanni und Michael Greuter (von links) in Empfang nehmen. | Bild: Sandra Baindl

Ein besonderer Moment im Rahmen der Mitgliederversammlung war die Überreichung eines Schecks durch die beiden Gründungsmitglieder Hanni und Michael Greuter. Das Ehepaar hatte im April dieses Jahres Werke aus seiner Jahrzehnte lang gewachsenen Kunstsammlung veräußert. Der Reinerlös wurde durch die beiden Kunstliebhaber aufgestockt, sodass 5000 Euro an den Verein übergeben werden konnten. Als „Greuter-Topf“ wird das Geld zukünftig für Mikroprojekte des Vereins zur Verfügung stehen.

Insi stellt neuen Netzwerk-Spezialisten vor

Neu vorgestellt wurde an diesem Abend Giuseppe Femia, der die Nachfolge von Juliet Brook Blaut im inSi-Team angetreten hat. Eine seiner ersten Aufgaben war es, den Auftritt von Insi in den sozialen Medien zu organisieren. Stand der Verein bei seiner Gründung vor fünf Jahren derartigen Aktivitäten noch skeptisch gegenüber, wird heute die Notwendigkeit erkannt, dort vertreten zu sein. So ist der Verein seit kurzem unter insi.ev auf Instagram zu finden, wo über die Aktivitäten des Vereins berichtet wird. Man habe sich speziell für diese Plattform entschieden, da dort die Gestaltungsformen vielfältig und im Gegensatz zu anderen Plattformen alle Altersgruppen vertreten seien, berichtete Femia.

Vernetzung scheint auch in der Integrationsarbeit ein großes Thema zu sein. So war Insi zusammen mit 76 weiteren Vereinen im März dieses Jahres Gründungsmitglied des baden-württembergischen Landesverbandes der migrantischen und postmigrantischen Organisationen. Und auch im Landkreis Konstanz tut sich etwas. Dort soll im Herbst, vom interkulturellen Netzwerk Konstanz (Inko) ausgehend, ein Dachverband migrantischer Vereine entstehen.