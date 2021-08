Die Schicksale der Menschen in Afghanistan sind schlimm, aber weit weg? Geografisch stimmt das vielleicht. Doch die Krise rund um die Machtübernahme der Taliban und den Abzug der westlichen Soldaten aus dem Land in Zentralasien ist auch in Singen angekommen, wie Bernhard Grunewald berichtet. Er ist Vorsitzender des Vereins Integration in Singen (InSi) – und nach eigener Aussage ist auch er als Integrationshelfer in das Thema verstrickt, seit die Taliban in der vergangenen Woche Kabul eingenommen haben. Allein am Montag hätten ihn vier Menschen afghanischer Herkunft angerufen, die in Sorge um ihre Familien seien, die noch im Heimatland leben würden.

Grunewald skizziert das Dilemma, in dem Menschen aus Afghanistan stecken, die allein nach Deutschland gekommen sind und ihre Familien zurückgelassen haben: „Sie werden zum Schicksal für ihre Familien – und die sind groß.“ Denn aus der Tatsache, dass ein einzelnes Familienmitglied das Land verlassen habe, würden die Taliban folgern, dass die gesamte Familie nicht hinter den neuen Machthabern stehe. Diese Entscheidungen, die teilweise schon vor Jahren gefallen seien, würden jetzt auf die Familien zurückfallen und zu einer Gefahr für sie. Denn das würde die Familien in der Öffentlichkeit bloßstellen. Die Taliban würden Häuser nach Menschen durchkämmen, die den Westen unterstützt haben, so lauten Grunewalds Informationen. Und er ergänzt: „Für Afghanen ist es sehr gefährlich, über ihre Geschichten zu sprechen.“

Kontakt zu Menschen aus Afghanistan ist nicht abgerissen

Selbst wenn gefährdete Menschen die Berechtigung und die Möglichkeit hätten, aus Afghanistan auszureisen, sei das mitunter wenig hilfreich, wenn man gar nicht erst zum Flughafen komme. Und die Haltung der Taliban sei grausig, so Grunewald: „Die Menschen fürchten um Leib und Leben, und das zurecht.“

Noch aus der Arbeit mit Flüchtlingen für den Helferkreis Asyl in Singen, abgekürzt Hasylis, kenne er etwa 25 Menschen, die aus Afghanistan nach Deutschland gekommen seien. Dieser Kontakt sei auch dann nicht abgerissen, als der Verein InSi im Jahr 2018 als Nachfolgeorganisation von Hasylis gegründet wurde. Die Zahl der Menschen afghanischer Herkunft in Singen schätzt Grunewald grob auf 150 bis 200.