Um auch geflüchteten Menschen den Zugang ins Erwerbsleben zu ermöglichen, erweitert die Johanniter-Unfall-Hilfe Singen ihr breitgefächertes Ausbildungsangebot im Bereich Gesundheitswesen. Nach den beiden Pflicht- und Standardkursen zum Ersthelfer und Pflege- und Sanitätshelfer können sich die Teilnehmer für einen der drei weiterführenden Kurse zum geprüften Rettungssanitäter, der Qualifizierung Pflegediensthelfer oder zum Betreuungsassistenten entscheiden.

„Die Ausbildung richtet sich grundsätzlich an alle Personen, die über die Jobcenter oder die Agenturen für Arbeit förderungsberechtigt sind“, erläutert Erich Scheu, Dienststellenleiter in Singen. Da das Konzept über die gesamte Ausbildungszeit intensive Deutsch-Sprachförderung wie auch sozialpädagogische Begleitung beinhaltet, sei es besonders gut für Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund geeignet. Da die Teilnehmer wegen unterschiedlicher Qualifikationen an den Start gingen, würden sich die Unterrichtszeiten verlängern, die Ausbildung gehe Schritt für Schritt voran.

20.000 neue Stellen ab 1. Januar

Damit liegen die Johanniter im aktuellen Plan der Regierung. „Um dem Mangel an Pflegekräften zu begegnen, sollen laut Gesetzgeber ab dem 1. Januar 2021 im Bereich Pflegehilfe 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte in der Altenpflege entstehen“, erklärt Erich Scheu. Das Ausbildungskonzept aus aufbauenden Modulen werde in München schon seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführt. Voraussetzung dafür sei aber ein hohes Maß an Qualifizierung.

Kreis Konstanz Herr Sieber, wieso braucht der GLKN 22 Millionen Euro? Das könnte Sie auch interessieren

Nach den vorbereitenden Modulen Ersthelfer (Dauer ein Monat) und Pflege- und Sanitätshelfer (drei Monate), können sich die Teilnehmer bei den Johannitern für eine Ausbildung zum Rettungssanitäter (zehn Monate), zum Pflegediensthelfer (vier Monate) oder zum Betreuungsassistenten (neun Monate) ausbilden lassen. Die Johanniter laden alle Interessierten zu einem Informationsabend am 14. Januar um 18 Uhr in der Zelglestraße 6 ein. Um Anmeldung wird gebeten.