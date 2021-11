Seit mehreren Jahren wird in Singen über die Errichtung eines Taubenhauses diskutiert. Jetzt sollen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Obwohl eine eigens zu diesem Thema geplante Veranstaltung am Mittwoch, 24. November, abgesagt wurde, gibt Stefan Mohr, der bei der Stadtverwaltung zusammen mit Sindy Bublitz für das Taubenhaus verantwortlich ist, erste Einblicke in den bisherigen Planungsstand. „Wir sind guten Mutes, dass wir dies im nächsten Jahr umsetzen können. Natürlich sind noch einige Fragen zu klären“, sagt er. Das größte Fragezeichen stehe noch hinter dem Thema, wer das Taubenhaus betreuen soll. Hierfür suche die Stadt derzeit noch einen Taubenwart auf 450-Euro-Basis.

Singen Hier kann ab jetzt geskatet werden: Neue Skateanlage ist Überlingen am Ried ist eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Was bisher feststeht: Wie in vielen anderen Städten soll in Singen das sogenannte Augsburger Modell umgesetzt werden, das auch von Tierschützern befürwortet wird. „Großer Vorteil ist viel weniger Taubenkot außerhalb des Taubenhauses“, schildert Mohr. Da Tauben bis zu 80 Prozent des Tages dort verbringen, werde der größte Anteil der Kotmenge im Taubenhaus abgesetzt. Mohr rechnet vor: Da eine Taube pro Jahr etwa zehn bis zwölf Kilogramm Nasskot produziert, verbleiben bei 50 Taubenpärchen bis zu 1000 Kilogramm Kot im Taubenhaus und landen nicht in der Umgebung.

Weniger erfreulich ist der Anblick dieser Tauben, die in der Siegener Innenstadt von Unbekannten gefüttert werden. | Bild: Gudrun Trautmann

Zudem werde durch den gezielten Austausch der Eier im Taubenhaus mit Gipseiern die Anzahl der Tauben an einem Standort auf ein verträgliches Maß reduziert. „Ein Taubenpaar kann drei bis sechs Mal im Jahr je zwei Eier legen“, erklärt Mohr. Ein weiterer Vorteil eines Taubenhauses seien die hygienischen Bedingungen und die Bereitstellung von artgerechtem Futter. Dadurch seien die Tauben laut Mohr deutlich weniger anfällig für Krankheiten.

Wie viele Tauben gibt es in Singen?

Als Grundlage für einen möglichen Standort habe die Stadtverwaltung Singen Stefan laut Mohr eine Bestandsaufnahme der Taubenpopulation beim ehemaligen Naturschutzwart des Hohentwiel, Heinrich Werner, in Auftrag gegeben. Diese dient als Grundlage für die Standortauswahl. „Wir hoffen durch eine kostengünstige, aber zweckmäßige Lösung mehrere Standorte im Stadtgebiet zu errichten“, sagt Mohr. Er rechne aktuell damit, dass es wohl drei Standorte verteilt auf das Stadtgebiet werden könnten. Auch eine Zusammenarbeit mit den Singener Baugenossenschaften sei bei den Standorten denkbar.

Kostenanalyse steht noch aus

Unklar sei derzeit noch die Höhe der Investitionskosten, die auf die Stadt Singen beim Bau eines Taubenhauses zukommen werden. „Die genauen Kosten können wir derzeit nicht beziffern. Im Haushalt sind 10.000 Euro hierfür aber bereits eingestellt“, sagt Mohr und ergänzt, „wir sind optimistisch eine dauerhafte und kostengünstige Lösung etablieren zu können.“