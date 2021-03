von Anina Kemmerling

Seit Montag kehren neben Grundschülern auch Unterstufenschüler, also Fünft- und Sechstklässler, wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen zurück. Für die Zeppelin-Realschule in Singen bedeutet das, dass wieder die Hälfte aller Schüler, knapp 300 Jungen und Mädchen, am Unterricht vor Ort teilnehmen. „Das ist natürlich eine große Zahl an Menschen, die auf einen Schlag zusammenkommen“, sagt Johannes Briechle, Schulleiter der Zeppelin Realschule, am Montagmorgen pünktlich zum Schul-Neustart.

Singen Die Klassenzimmer werden wieder voller – welche Schulen in Singen gefragt sind und welche weniger Das könnte Sie auch interessieren

Zusätzlich zu den Fünft- und Sechstklässlern, würden die Realschul-Abschlussklasse und die Hauptschul-Abschlussklasse am Präsenzunterricht teilnehmen. „Damit die Corona-Schutzmaßnahmen trotzdem eingehalten werden können, haben wir alle Klassen halbiert und auf zwei Klassenzimmer aufgeteilt“, erklärt Briechle. Zudem gelten die gewohnten Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine Maskenpflicht auf Begegnungsflächen und im Unterricht.

Singen /Engen Tablets fehlen, Motivation ist da: Was Eltern, Stadt und Lehrer zum digitalen Schulstart sagen Das könnte Sie auch interessieren

Damit es zu keinen Ansammlungen außerhalb des Unterrichts komme, seien Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts versetzt worden und es gebe unterschiedliche Treffpunkte auf dem Pausenhof. „Der Präsenzunterricht ist mit einer enormen Aufsichtsintensität und großem organisatorischen Aufwand verbunden – aber es funktioniert“, so Briechle. Am wichtigsten sei es, die Kinder zu sensibilisieren. Denn diese seien nach drei Monaten ohne schulischen Kontakt sehr euphorisch und das „große Hallo“ nach der Lockdown-Pause habe zurückgehalten werden müssen.

Ein Stück weit Normalität

Trotzdem ist die Stimmung in der Realschule positiv. „Es gibt bestimmt einige, die wegen der Infektionsgefahr besorgt sind. Doch die meisten sind froh, dass ein bisschen Normalität in ihren Alltag zurückkehrt“, sagt Briechle. Am Montag seien die Schüler nur für drei Stunden zur Besprechung mit dem Klassenlehrer in die Schule gekommen und ab Dienstag gehe es mit richtigem Unterricht in der Zeppelin Realschule los. Hierbei sei vor allem Vorsicht geboten. Denn eines müsse von allen verhindert werden: Zurück in den Lockdown.