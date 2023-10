Am letzten Wochenende kamen zahlreiche Besucher aus der deutsch-schweizer Grenzregion, vom Bodensee bis Vorarlberg, ins Ortsmuseum Marthalen zur Finissage der Sonderausstellung „Der Apfel – von der Blüte bis zum Most“. „Ein sehr interessantes Gespräch führte ich mit Hahny, dem Mostmacher vom Schienerberg“, sagte der als Apfelpapst vom Zürcher Weinland bekannte Initiator Beat Möckli, der bis zum Ausstellungsende eine Präsentation von mehr als 400 verschiedenen Obstsorten zusammengestellt hatte.

Neben jeweils 180 Apfel- und Birnensorten hat er von der Frühen Maikirsche bis zur spätreifen ungarischen Zwetschge Muskierte aus Debrecen im Laufe des Jahres etwa 50 Steinobst-Arten gesammelt. Die Exoten der Ausstellung waren Chinesische Datteln und die Mispel Germanica aus dem eigenen Obstgarten. „Ich habe auch eine weiße Nektarine, die ich aus einem Stein aus Usbekistan großgezogen habe und eine Aprikose aus dem Kaschmirgebiet, die süßer und besser als jede Praline ist“, schwärmte Möckli. Das Steinobst hat er haltbar gemacht, indem er unverletztes Obst verwendete und mit dem Stiel in Marmeladen-Gläser auf ein Grad Celsius herunterkühlte. „Die Früchte gären leicht und sind dadurch bis Weihnachten haltbar“, sagte Möckli.

Die ersten Besucher kamen bereits zur Ausstellung, als die Pomologen noch mit dem Aufbau beschäftigt waren. Eine ältere Frau roch an einem Usterapfel und erinnerte sich sofort an den großen Apfelbaum, von dem sie als Kind so gern gegessen hatte, erzählt Möckli. Ein ergrauter Senior entdeckte den Sauergrauch, aus dem sein Vater im letzten Jahrhundert den Most gemacht hatte. „Die Leute sollen ihre Designersträucher in den Gärten ausreißen und wieder alte Obstsorten pflanzen“, sagte der Obst-Experte.

Es seien einige Besucher gekommen, die im Winter einen Apfelbaum pflanzen möchten und hätten sich nach der besten Sorte erkundigt. „Am liebsten hätten sie einen möglichst roten Apfel, den man bereits vom Baum essen kann, lagerfähig und pilzresistent ist und auch den Kindern schmeckt, aber dieser Baum ist noch nicht erfunden“, so Möckli. Er riet davon ab, eine frühe Sorte zu pflanzen. „Da kommt man nicht nach mit chaflen und wenn dann alle Äpfel am Boden liegen, hat man keine Freude mehr mit dem Baum.“ Er würde auf einem Baum vier verschiedene Sorten veredeln: einen Sommerapfel, einen Herbstapfel und zwei lagerfähige Sorten. Aber auch die Meinung des 84-jährigen Experten Göpf Mülli war gefragt. Er kam von Fructus, einer Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten und Hochstamm-Obstgärten und gilt als Koryphäe in der Sortenbestimmung. Einige Leute hatten Äpfel dabei gehabt und wollten wissen, welche Sorte es ist. „Es waren viele Zufallssämlinge, denen muss man schon selbst einen Namen geben“, sagte Mülli. Der Pomologe erklärte auch, dass Äpfel beim Aufschneiden braun werden, weil beim Zerstören der Zellen des Fruchtfleisches verschiedene Stoffe austreten und mit dem Sauerstoff in der Luft reagieren.

„Welches ist der beste Apfel?“, wurden Mülli und Möckli oft gefragt. Für Möckli ist es die Vielfalt, die die unterschiedlichen Sorten zu bieten haben und für Mülli der Apfel, der gerade reif ist. Allerdings müsse man unterscheiden, ob man einen Apfel in der warmen Stube zum Dessert oder bei einer Wanderung im Nebel esse.