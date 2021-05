Jetzt hat es die Sichelhenke in Bohlingen erwischt: Die Verantwortlichen des SV Bohlingen haben die Reißleine gezogen und die Veranstaltung, die eigentlich vom 27. bis 30. August geplant war, corona-bedingt abgesagt. „Wir haben bis zuletzt gehofft und sind natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass unser beliebtes Heimatfest aufgrund der aktuellen Lage ausfällt“, begründet Stefan Dunaiski, Vorsitzender des SV Bohlingen, den Entscheid. Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass die Sichelhenke abgesagt wurde. Auch 2020 fand sie wegen Corona nicht statt. In diesem Jahr wäre die Sichelhenke 63 Jahre alt geworden.

Wie Stefan Dunaiski im Gespräch mitteilt, habe man sich diesen Schritt nicht leicht gemacht. Zwar würde der Impffortschritt vorangehen und die Inzidenzwerte sinken. „Aber wir glauben jedoch nicht, dass bis Ende August 2021 die Öffnungsschritte soweit fortgeschritten sind, dass die Ausrichtung eines der größten Volksfeste in unserer Region in einem Festzelt mit über 2.000 Besuchern durchgeführt werden kann und darf“, betont er. Irgendwann habe man allerdings reagieren müssen. „Wir können die Sichelhenkel nicht kurzfristig zwei Wochen vorher absagen“, so Dunaiski weiter.

Dunaiski: „Die Sichelhenke wird zurückkehren:“

Aber der Vorsitzende des SVB macht Mut: „Die Sichelhenke wird zurückkehren.“ Dies sei – wenn auch in abgespeckter Form – schon 2021 möglich. Laut Dunaiski sei es denkbar, dass man in Bohlingen Ende Juli/Anfang August einen kleinen Teil der Sichelhenke feiern, oder aber das traditionelle Mähen mit Sichel und Habergeschirr mit einem Krug Most und einem deftigen Vesper ausklingen zu lassen könnte. Alles unter freiem Himmel und wenn es die Regularien zulassen. „Vorstellbar wäre auch eine kleine Veranstaltung Ende August im Freien zu ermöglichen, anstatt im Festzelt zu feiern“, so Dunaiski weiter.

Für die Vereine, die die Sichelhenke ehrenamtlich tragen, sei die Absage für dieses Jahr dennoch ein herber Schlag. Alle zwei Jahre wird das Volksfest vom Musikverein oder dem SV Bohlingen im Wechsel veranstaltet. Mit der Ausfall 2021 fallen dem jeweiligen Ausrichter wichtige Einnahmen weg. „Das tut weh“, betont Dunaiski. Für den SVB bedeute dies, dass man erst wieder im Jahr 2023 als Ausrichter an der Reihe sei. 2022 will der Musikverein Bohlingen die Sichelhenke organisieren.

Sichelhenke-Anbau könnte 2022 kommen

Trotz der Absage gibt es auch gute Neuigkeiten. Mit dem Bau des Anbaus am Sichelhenke-Gelände könnte laut Dunaiski im Frühjahr 2022 begonnen werden. Vorausgesetzt der Singener Gemeinderat stimmt einem entsprechenden Plan zu. Im Haushalt 2021 seien 50.000 Euro für Planung- und Vorbereitungskosten vorgesehen. Im 2022 könnten weitere 250.000 Euro folgen. „Der Anbau wird der Sichelhenke weiterhelfen“, sagt Dunaiski.