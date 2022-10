„Wir sind geplättet über diese riesige Summe“, sagte der Leiter der Fachstelle Sucht, Lars Kiefer anlässlich der Spendenübergabe durch die Dramatischen Vier. Die sechsköpfige A-Cappella-Gruppe aus Singen hat bei ihren beiden Abschiedskonzerten im Kulturzentrum Gems den Erlös aus dem Eintritt plus weitere Spenden der Zuhörer gesammelt.

5355,40 Euro kommen nun dem Projekt Aufwind der Fachstelle Sucht zu Gute. Die Dramatischen Vier alias Stefan Fehrenbach, Helmut Thau, Peter Stefan Hug, Günter Haupka, Uwe Seeberger und Winfried Wintter sowie deren Dirigent Ekkehard Halmer kamen zur Spendenübergabe in die Außenstelle der Fachstelle Sucht nach Radolfzell.

Denn dort hat die nun über 20-jährige Geschichte des Projektes Aufwind einst begonnen. „Besonders in der Corona-Zeit hatten wir großen Zulauf an Kindern, weshalb es nun auch in Singen zwei Gruppen gibt“, erklärte Jana Klaiber, die das Projekt gemeinsam mit Christian Denecke leitet.

Hilfe für Kinder und Jugendliche

2001 hatte die Fachstelle, damals mit Geldern aus einem Fördertopf des Landes, die Gruppe für Kinder aus suchtbelasteten Familien gegründet. „So etwas gab es damals noch nicht“, sagt Lars Kiefer. Das Risiko von Kindern, deren Eltern ein Suchtproblem haben, sei sechs Mal größer, auch ein solches zu bekommen. „Die meisten Kinder und Jugendlichen aus unseren Gruppen werden zuhause mit dem Problem Alkohol konfrontiert“, so Jana Klaiber.

Betroffene Kinder und Jugendliche können sich in der Gruppe austauschen und werden für ihren weiteren Lebensweg gestärkt. Jana Klaiber bringt in die Gruppenstunden auch ihren Therapiehund Nero mit, der oft als „Türöffner“ für die Teilnehmer fungiere, damit diese sich öffnen. Das von den Dramatischen Vieren gespendete Geld werde für Freizeiten oder auch für Weihnachtsgeschenke verwendet.

Wer das Projekt Aufwind der Fachstelle Sucht unterstützen möchte, kann dies unter dem Konto der Sparkasse Hegau-Bodensee DE12 6925 0035 0004 3924 52, Stichwort „Aufwind“ tun.